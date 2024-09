Siêu bão đến gần, bất chấp lệnh cấm nhiều du khách vẫn tắm biển

Siêu bão số 3 - Yagi đến tiến gần, khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh đã bị ảnh hưởng nhiều nơi mưa to, gió lớn khiến cây đổ gãy, nhà cửa bị hư hỏng, nhiều người bị thương vong. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã cấm biển từ 12h hôm nay, ngày 6/9, nhưng đến chiều nay, dọc bãi biển Sầm Sơn vẫn có nhiều du khách tắm biển, đi ca nô dù trời kín mây đen và bắt đầu đổ mưa.

Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã có công điện khẩn yêu các địa phương rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với những hoạt động trên biển, đảo.

Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền trên biển; đặc biệt là tàu thuyền đang còn hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Hà Tĩnh trở ra và tại nơi tránh trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Các cơ quan chức năng, liên quan phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.