“Siêu lừa” chạy việc, góp vốn, mua nhà “suất ngoại giao”

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Nga (SN 1966, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nga là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Ngọc C (SN 1966, ở quận Long Biên, Hà Nội) khi ông này là đại tá quân đội. Để có tiền tiêu xài, Nga đã mượn danh ông C, giới thiệu với mọi người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, có thể mua được ghi sắt, nhôm thanh lý ở đơn vị quân đội. Bị cáo cũng “khoe” có thể chạy việc, chạy xin học tại các trường, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2014-2018, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân có ông Thiều Quang Tr. (SN 1961, quân nhân). Ngày 17/5/2017, Nga nói với ông Tr. là Trung đoàn 916 -Bộ Quốc phòng chuẩn bị thanh lý một số ghi sắt, ghi nhôm bán phế thải và rủ ông này cùng đầu tư. Nga hứa hẹn đầu tư trong vòng 1-2 tháng sẽ hoàn vốn và có lãi. Ngoài ra, bị cáo còn nói có suất ưu tiên mua căn hộ chung cư tại chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng, diện tích khoảng 75m2, có giá rẻ hơn thị trường. Do tin tưởng nên ông Tr. đã đưa cho Nga hơn 2,7 tỷ đồng. Một thời gian sau, Nga nói ông Tr. đóng thêm tiền thì sẽ được chuyển sang căn hộ có diện tích 95m2 cùng tầng.

Ông Tr. đồng ý và đưa tiếp cho Nga 110 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tr. còn đưa thêm cho Nga 400 triệu đồng làm chi phí lấy quyết định thanh lý ghi sắt, ghi nhôm.

Tổng số tiền ông Tr. đã đưa cho Nga là hơn 3 tỷ đồng. Nga cũng viết giấy biên nhận những lần nhận tiền và cam kết nếu mọi việc vỡ lở sẽ hoàn trả lại hết cho ông Tr. vào ngày 22/11/2017.

Đến thời hạn cam kết, đầu tháng 12/2017, bị cáo nại ra việc thế chấp căn biệt thự ở Khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông) vay ngân hàng 2,5 tỷ đồng để trả tiền cho ông Tr. Tuy nhiên, ông Tr. phải đưa thêm 85 triệu đồng. Bị cáo còn hứa sẽ bán xe ô tô Range Rover (giá 5,4 tỷ đồng) cho ông Tr. với điều kiện ông này phải đưa thêm 138 triệu đồng để bị cáo mua xe khác.

Hết lần này đến lần khác cầm tiền nhưng không thực hiện cam kết, Nga chỉ trả lại hơn 500 triệu đồng. Đến năm 2018, ông Tr. đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Qua xác minh, công an xác định, Trung đoàn 916 không có dự án, quyết định gì liên quan đến việc thanh lý “ghi sắt, ghi nhôm”. Ngoài ra, căn hộ chung cư, xe ô tô Ranger Rover hay biệt thự đều đứng tên người khác. Ông Tr. đề nghị Nga phải hoàn trả lại hơn 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nga đã nhờ, mượn tài khoản của ông Nguyễn Ngọc C để giao dịch nhận tiền của một số bị hại. Tuy nhiên ông C không biết Nga sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Ngoài ra, bị cáo đăng ký dịch vụ BankPlus, SMS bằng số điện thoại của mình. Khi các bị hại chuyển tiền, bị cáo đã rút tiền và sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bị cáo không bàn bạc, không chia tiền cho ông C. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông C không đồng phạm với Nga.

Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra ông C có đồng phạm với bị cáo hay không?