Ra mắt website nhận biết lừa đảo trực tuyến

DauhieuLuadao.com (dấu hiệu lừa đảo) cung cấp các tình huống lừa đảo điển hình, giúp người dân nhận biết các phương thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới, và các “nguyên tắc vàng” trong hành xử để tự ngăn chặn. Trang web được xây dựng dựa trên Scamspotter.org, một dự án kết hợp giữa Google và Mạng lưới Hỗ trợ An ninh mạng Hoa Kỳ (Cybercrime Support Network).

Với DauhieuLuadao.com, NCSC hợp tác cùng Google để bản địa hóa một số nội dung, đồng thời xây dựng, bổ sung các tình huống lừa đảo điển hình thường xảy ra với người dân Việt Nam. Website cũng được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) tích hợp vào Cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ https://staging.khonggianmang.vn/ để người dân dễ dàng sử dụng và tra cứu khi cần thiết.

Như tên gọi, Dauhieuluadao.com mang đến những thông tin nhận diện phương thức và nội dung lừa đảo phổ biến của tội phạm mạng. Các đối tượng này thường tập trung vào các nhóm tin giật gân, tin giả mạo thông báo của công ty hay từ người thân quen, hoặc đe dọa bằng cách giả mạo cơ quan chức năng, giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc các thương hiệu lớn, dùng nhiều chiêu trò đánh vào tâm lý đối tượng khiến họ trở nên bị động và dễ bị dẫn dắt vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), cho biết: Tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây, tình hình lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn, từ các thẻ cào mệnh giá vài trăm ngàn đồng nạp cho kẻ giả mạo đến hàng trăm triệu đồng chuyển khoản ngân hàng vì tin rằng “người thân” đang gặp sự cố khẩn cấp, cá biệt có những nạn nhân thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng vì rơi vào bẫy lừa đảo qua email, điện thoại hoặc các hình thức lừa đảo trực tuyến như kêu gọi đầu tư tài chính online.

Đặc biệt, lừa đảo trực tuyến tăng mạnh từ khi các đợt dịch Covid bùng phát tại Việt Nam. Theo NCSC, riêng trong năm 2021, đã có hơn 1000 website lừa đảo trực tuyến, giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính đã ngăn chặn, xử lý.

Dauhieuluadao.com là một trong những hoạt động tiếp nối của chương trình An toàn hơn cùng Google (Safer with Google, ra mắt trong tháng 10/2021) nhằm xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức bằng cách cung cấp những báo cáo về an toàn thông tin, các kiến thức bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.