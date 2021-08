Singapore quyết tâm sống chung với Covid như với bệnh cúm

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia y tế của Singapore nói rằng người dân nước này có thể chứng kiến hàng trăm ca tử vong mỗi năm do Covid khi bệnh này trở thành một căn bệnh thường gặp (endemic), tương tự như bệnh cúm. Cách tiếp cận thực tế này của Singapore có thể trở thành tiền lệ cho các quốc gia khác xem xét để dỡ phong toả một khi đạt tới tỷ lệ tiêm chủng nhất định.

“Cách duy nhất để không có ca tử vong nào trên thế giới vì một căn bệnh nào đó là xoá bỏ hoàn toàn căn bệnh đó. Đến nay, thế giới mới chỉ làm được điều đó với bệnh đậu mùa”, ông Paul Tambyah, Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh và Lây nhiễm châu Á-Thái Bình Dương có trụ sở ở Singapore, phát biểu.

Đến hiện tại, Singapore mới ghi nhận 44 ca tử vong do Covid kể từ khi dịch bắt đầu bùng ở nước này vào đầu tháng 1/2020. Trong khi đó, theo giới bác sỹ Singapore, đất nước 5,7 triệu dân này có khoảng 800 ca tử vong liên quan đến bệnh cúm mỗi năm.

“Ý nghĩ về hàng trăm ca tử vong do Covid nghe có vẻ đáng sợ nếu so với ca tử vong trên thực tế tính đến thời điểm này và đòi hỏi nỗ lực ngăn chặn. Nhưng con số đó ngang bằng với số ca tử vong do bệnh cúm, điều mà xã hội không mấy quan tâm”, chuyên gia về mô hình hoá bệnh truyền nhiễm Alex Cook thuộc Đại học Quốc gian Singpaore (NUS) phát biểu.

Ông Cook nói thêm rằng có thể có tới 1.000 ca tử vong vì Covid ở Singapore trong 1-2 năm tới nếu tỷ lệ tiêm chủng ở người già không được cải thiện.

Giới chuyên gia Singapore cảnh báo rằng phần lớn số ca tử vong do Covid ở nước này sẽ tập trung ở nhóm người cao tuổi nhất. Nhiều người thuộc nhóm này vẫn chưa tiêm phòng cho dù họ thuộc đối tượng tiêm đã gần nửa năm qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung mới đây nói rằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại, người dân Singapore “phải chuẩn bị tâm lý cho việc số ca tử vong do Covid có thể cũng tăng lên”.

Đến nay, khoảng 3/4 dân số Singapore đã được tiêm đủ vaccine phòng Covid. Nước này dự kiến sẽ nới lỏng thêm các hạn chế vào tháng 9, khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%.

Tính đến ngày 16/8, tỷ lệ tiêm đủ vaccine Covid ở người từ 70 tuổi trở lên ở Singapore đạt 80%. Tỷ lệ này ở người từ 60-69 tuổi đạt 88%.

Trong 2 tuần qua, Singapore ghi nhận 6 ca tử vong do Covid, tất cả đều là những người chưa tiêm vaccine.

Kết quả ban đầu từ các mô hình toán học cho thấy số ca tử vong do Covid ở người từ 60 tuổi trở lên ở Singapore trong năm 2022 sẽ là 480 ca - theo giáo sư Teo Yik Ying thuộc Trường Y tế cộng đồng Saw Swee Hock thuộc NUS.

Một số quốc gia khác từng thành công trong việc hạn chế số ca nhiễm Covid, như Australia, cũng đang dịch chuyển sang chiến lược chấp nhận có thêm những ca tử vong vì căn bệnh này, khi thế giới nhận thấy rằng việc xoá Covid là điều khó có thể đạt được trong tương lai gần. Tuy nhiên, là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, Singapore có thể sẽ là nước đầu tiên cho thấy chiến lược này có hợp lý hay không.

“Nếu các quốc gia bắt đầu chuyển sang chiến lược sống chung lâu dài với Covid-19, kỳ vọng sẽ là số ca tử vong liên quan đến Covid có thể tăng lên. Nhưng còn chưa rõ liệu bao nhiêu trong số này là những ca tử vong tăng thêm do mở cửa, và bao nhiêu là những cao tử vong vẫn có thể xảy ra cho dù có Covid hay không”, ông Teo nói.