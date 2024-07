Số liệu lạm phát Mỹ có thể quyết định diễn biến giá vàng tuần này

Các báo cáo lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ định hình kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), từ đó ảnh hưởng tới đường đi của giá vàng.

Khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (8/7), giá vàng giảm nhẹ. Lúc hơn 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, tương đương giảm 0,17%, còn 2.385,6 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 73,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Tuần này sẽ là một tuần bận rộn của thị trường tài chính do có nhiều thông tin kinh tế Mỹ quan trọng được công bố. Vào ngày thứ Ba và thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có cuộc điều trần định kỳ về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ. Tiếp đó, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào ngày thứ Năm và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Sáu.

Nhiều chuyên gia dự báo sau khi tăng 2% trong tuần trước, giá vàng sẽ bứt phá qua được ngưỡng chủ chốt 2.400 USD/oz trong tuần này, sau một thời gian dài tích lũy trong vùng 2.300-2.350 USD/oz.

Nhà kinh tế trưởng Jonathan Petersen của công ty nghiên cứu Capital Economics dự báo đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá do áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Số liệu công bố trong tuần vừa rồi đã cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên và chỉ số Dollar Index đã giảm hơn 0,9% trong tuần. Ông Petersen cho rằng một môi trường như vậy sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

“Dữ liệu lạm phát mà Mỹ sắp công bố có thể giúp nhà đầu tư tin chắc rằng sẽ không có chuyện Fed tăng lãi suất thêm nữa, và như thế, đồng USD mất đi một nhân tố hỗ trợ quan trọng. Thay vào đó, áp lực mất giá đối với USD sẽ gia tăng vì nền kinh tế suy yếu sẽ đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thấp hơn”, ông Peterson viết trong một báo cáo.

Các nhà phân tích của công ty TD Securities cũng cho rằng tình hình lạm phát ở Mỹ sẽ không còn cản trở Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

“Chúng tôi vẫn cho rằng quyết định của Fed về lần giảm lãi suất đầu tiên sẽ tùy thuộc vào các số liệu lạm phát. Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy sự suy yếu của thị trường việc làm và tiêu dùng cho thấy rằng Fed sẽ phải tập trung hơn vào sứ mệnh tạo công ăn việc làm trong những tháng sắp tới. Bởi vậy, chúng tôi lạc quan rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và lạm phát lõi sẽ tiếp tục giảm dần về mục tiêu 2% của Fed”, báo cáo viết.

Trong một tín hiệu cho thấy sự chuyển biến tích cực của triển vọng giá vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng vàng trong tuần vừa rồi. Quỹ đã mua ròng 5,7 tấn vàng trong tuần qua, tương đương tăng khối lượng nắm giữ gần 0,7%, nâng mức nắm giữ lên 834,8 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong cuộc khảo sát dự báo giá vàng hàng tuần của trang Kitco News, có 10/12 nhà phân tích được hỏi dự báo giá tăng.

“Tôi cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tiếp tục giảm. Giá vàng đang được hỗ trợ ở ngưỡng 2.350 USD/oz. Nếu vượt được ngưỡng kháng cự là mức cao của đầu tháng 6 ở 2.388 USD/oz, giá vàng sẽ có đà để vượt qua ngưỡng 2.400 USD/oz”, Giám đốc Marc Chandler của công ty Bannockburn Global Forex nhận định với Kitco News.

Trong khi đó, ông Mark Leibovit - người xuất bản của VR Metals/Resource Letter - dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần này. “Trong vài tuần hoặc vài tháng tới đây, giá vàng có thể tụt về 2.000 USD/oz”, ông Leibovit nhận định.

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố vào cuối tuần vừa rồi cho thấy nước này không mua thêm vàng dự trữ trong tháng 6. Trước đó, thông tin Trung Quốc tạm dừng mua vàng dự trữ trong tháng 5, sau 18 tháng mua ròng liên tiếp, đã khiến giá vàng thế giới lao dốc trong tháng 6.

Số vàng trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc ở thời điểm cuối tháng 6 là 72,8 triệu ounce, không thay đổi so với cuối tháng 5. Do giá vàng giảm, trị giá của số vàng này giảm còn 169,7 tỷ USD ở thời điểm cuối tháng 6, so với mức 170,96 tỷ USD trước đó 1 tháng.

Tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm gần 9,7 tỷ USD trong tháng 6, còn hơn 3,22 nghìn tỷ USD.