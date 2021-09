Số người chết vì Covid ở Mỹ đã vượt đại dịch cúm 1918

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua thiệt hại về người ở nước này trong đại dịch cúm 1918. Đây là một dấu mốc u ám mà nhiều chuyên gia cho rằng lẽ ra đã tránh được nhờ vaccine.

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins cho biết từ đầu đại dịch Covid đến nay, Mỹ đã ghi nhận 675.446 ca tử vong do virus Sars-CoV2, so với con số ước tính 675.000 ca tử vong trong đại dịch cúm cách đây hơn 1 thế kỷ.

Điều đáng nói là Covid-19 trở thành đại dịch chết chóc nhất ở Mỹ trong hơn 100 năm qua cho dù nước này rất sẵn vaccine ngừa Covid. Có khoảng 70 triệu người Mỹ thuộc diện tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm.

“Việc có quá nhiều người phải chết như vậy trong nền y học hiện đại là một điều đáng tiếc”, chuyên gia Eric Topol của Scripps Translational Research Institute phát biểu, nhấn mạnh rằng vào năm 1918 không hề có máy thở hay vaccine để chống lại đại dịch cúm.

Cột mốc trên được ghi nhận vào thời điểm biến chủng Delta đã đẩy đại dịch ở Mỹ vào một giai đoạn nguy hiểm mới, đảo ngược những hy vọng trước đó rằng đại dịch đã qua. Mối lo càng lớn hơn khi vùng Bắc Mỹ đang chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, trong 7 ngày gần nhất, Mỹ có bình quân mỗi ngày hơn 148.000 ca nhiễm mới và hơn 2.000 ca tử vong do Covid.

Các y tá chăm sóc bệnh nhân cúm tại một bệnh viện dã chiến ở Lawrence, Massachusetts, Mỹ trong đại dịch cúm 2018 - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Tuy nhiên, việc so sánh đại dịch Covid với đại dịch cúm 1918 cũng có nhiều điểm khập khiễng. Chẳng hạn, dân số Mỹ hiện nay tăng gấp 3 lần so với cách đây 1 thế kỷ, đồng nghĩa số ca tử vong hoàn toàn có thể lớn gấp 3 lần. Ngoài ra, đại dịch cúm 1918 nhằm vào nhiều người trẻ, trong khi những người tử vong do Covid ở Mỹ chủ yếu là người từ 65 tuổi trở lên.

Vaccine Covid bắt đầu được triển khai ở Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó, phần lớn những ca tử vong do Covid ở Mỹ là người chưa tiêm vaccine.

“Có quá nhiều thông tin sai lệch đến nỗi nhiều người không tin vào lợi ích của vaccine. Có những sinh mạng lẽ ra đã được bảo vệ”, nhà dịch tễ học Bertha Hidalgo thuộc Đại học Alabama phát biểu.

Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy người không tiêm đủ vaccine từ mùa xuân và mùa hè năm nay có nguy cơ nhập viện cao gấp 10 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần do Covid-19 so với những người đã tiêm đủ vaccine. Biến chủng Delta dẫn tới nhiều ca nhiễm đột phá (đã tiêm đủ vaccine vẫn mắc Covid) hơn so với dự báo, nhưng vaccine vẫn có tác dụng chống lại nguy cơ bệnh nặng và tử vong.