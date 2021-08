Soi lợi nhuận của BIDV

6 tháng đầu năm 2021, tổng tiền gửi của khách hàng tại BIDV đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trái lại, chi phí BIDV trả lãi tiền gửi lại giảm tới 22% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6.528 tỷ đồng.