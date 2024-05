Startup giáo dục trực tuyến Việt là đại diện duy nhất Đông Nam Á lọt xếp hạng “ngôi sao đang lên” của Edtech thế giới

Đây cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách này. Bên cạnh danh sách 250 công ty công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu thế giới, Statista và TIME cũng đã công bố Bảng xếp hạng các “ngôi sao đang lên” trên thị trường Edtech thế giới năm 2024 (TIME World's Top EdTech Rising Stars of 2024) để vinh danh các tổ chức có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trong 3 năm qua.

Danh sách Edtech bao gồm 15 “ngôi sao đang lên” dựa trên các tiêu chí như: Công ty được thành lập dưới 10 năm; Doanh thu tối thiểu 1 triệu USD vào năm 2021; Tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 20% trong 3 năm qua. Vuihoc là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong Bảng xếp hạng này.

Được biết, trong năm 2023, Vuihoc đã nhận được khoản đầu tư trị giá 6 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do TNB Aura dẫn đầu. Với số tiền đầu tư trên, startup này đã đẩy mạnh khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm mục đích mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hoá và tối ưu theo nhu cầu học tập của từng học sinh.

Trên cơ sở đó, Vuihoc Station đã ra đời nhằm đem đến cho trẻ em Việt Nam những chương trình giảng dạy được đầu tư bản quyền quốc tế. Không dừng lại ở chương trình giảng dạy Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, Vuihoc Station sẽ tiếp tục giới thiệu chương trình đào tạo Toán tư duy Hàn Quốc được phân phối độc quyền vào ngày 4/5 tới.

Hiện Vuihoc đã có hơn 300.000 học sinh đang theo học, hơn 2.000.000 lượt tải cùng các ứng dụng chính gồm: Vuihoc Duo (Lớp học nhóm trực tuyến); Vuihoc Tutor (Lớp gia sư trực tuyến 1 kèm 1 hoặc nhóm nhỏ), Vuihoc THPT (Giải pháp luyện thi Đại học toàn diện); Vuihoc Station (Mô hình lớp học trực tiếp- Online Merge Offline).

Thông qua hợp tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường điểm Quốc gia và phương pháp học tập được cá nhân hóa, nền tảng giáo dục này giúp nâng cao trải nghiệm học tập, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng học sinh.

Theo "Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024" được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Forbes Việt Nam và Do Ventures công bố ngày 26/4, trong năm 2023, dù các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhận được tổng số vốn đầu tư là 529 triệu USD, giảm 17% so với năm trước nhưng lĩnh vực giáo dục (Edtech) nhận số vốn cao nhất từ trước tới nay, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước.