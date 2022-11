Chung kết SK Startup Fellowship 2022: Selly, VuiHoc, Bizzi, SoBanHang - mỗi startup nhận 50.000 USD

Tại sự kiện Demo Day SKSF 2022 diễn ra 10/11, ông Yoo Ji Han, Phó Chủ tịch SK Group – Đại diện Ban tổ chức cho biết, 12 startup được chọn vào chung kết đều rất tiềm năng, tăng trưởng nhanh với nền tảng năng lực công nghệ lõi, hàm lượng nghiên cứu sâu, hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng từ y tế (healthcare), giáo dục (edutech), tài chính (fintech), nông nghiệp (agritech), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain.

“Bên cạnh những khó khăn do Covid, bất ổn chính trị và kinh tế thế giới, đã có rất nhiều doanh nghiệp trẻ gặp phải khó khăn khi scale up và gọi vốn. Tôi kỳ vọng những startup với năng lực công nghệ cao và sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam thì một thế hệ Next Unicorn sẽ không còn xa nữa”, ông Yoo Ji Han khẳng định.

Theo kết quả của Ban Tổ chức, Top 4 SKSF 2022 Bach#3 đã gọi tên các startup nhận giải cao nhất là Selly, VuiHoc, Bizzi, SoBanHang và khoản tài trợ 50.000 USD/startup.

Được biết, Selly là nền tảng thương mại xã hội, giúp phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn trở thành những doanh nhân kinh doanh nhỏ và kiếm thêm thu nhập mà không cần đầu tư.

Trong khi đó, VuiHoc là nền tảng giáo dục trực tuyến với 2 sản phẩm chính là VuiHoc Duo và VuiHoc Tutor. VuiHoc giúp cho việc học trở nên thú vị, hấp dẫn và hiệu quả thông qua các phương pháp học chuyên sâu với công nghệ tiên tiến.

Bizzi là công ty khởi nghiệp B2B SaaS nhằm giúp đơn giản hóa và tự động hóa các quy trình thanh toán của doanh nghiệp.

Cuối cùng, SoBanHang tập trung giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) phát triển dựa trên công nghệ kỹ thuật số và tạo ra tác động bền vững cho xã hội. Trong đó, ứng dụng SoBanHang được phát triển để giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xây dựng cửa hàng trực tuyến, bán cho nhiều khách hàng hơn và quản lý dòng tiền dễ dàng hơn trên điện thoại thông minh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao Giải khuyến khích là khoản tài trợ 26.000 USD thuộc về N2TP SmartDose AI. Đây là nền tảng hỗ trợ các bệnh viện cá nhân hóa liều lượng các loại thuốc điều trị, giúp tăng hiệu quả điều trị của thuốc đồng thời giảm thiểu các tác dụng phụ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho bệnh nhân.



Các startup còn lại nhận khoản tài trợ 16.000 USD/startup, bao gồm: Benkon, CyberPurify, Cypher AI, Fundiin, Hi-tech Care Technology JSC, Realbox, Selex Motors.