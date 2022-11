Sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số, mở đường cho Việt Nam tiến vào thế giới số

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhấn mạnh điều này tại sự kiện 25 năm của FPT Telecom ngày 8/11. Là 1 trong 4 nhà mạng cung cấp dịch vụ truy cập Internet đầu tiên, Thứ trưởng Phan Tâm cho rằng FPT Telecom có quyền tự hào với những đóng góp trong việc đưa đất nước hội nhập với thế giới; đã đặt những viên gạch đầu tiên cho kết nối Internet băng thông rộng, mở đường cho đất nước bước vào kỷ nguyên Internet.

Trong thời gian tới, sứ mệnh của ngành thông tin và truyền thông là dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia, là chuyển dịch mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, người dân lên môi trường số. Một không gian phát triển mới không chỉ cho đất nước mà cho cả ngành thông tin và truyền thông.

Thứ trưởng Phan Tâm trao bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho FPT Telecom

Cơ hội tăng trưởng nhanh và bền vững mới không chỉ cho kinh tế đất nước mà cho cả các doanh nghiệp viễn thông, internet Việt Nam. Ngành thông tin truyền thông, viễn thông, internet đang đứng trước trách nhiệm mở đường để Việt Nam tiến vào thế giới số, thiết lập hạ tầng số cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các doanh nghiệp viễn thông internet hãy hành động như những ngày đầu mở đường cho internet vào Việt Nam, phát huy tinh thần tiên phong, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, nắm bắt thời cơ, nắm bắt cơ hội.

Theo đó, cơ hội mới chính là hạ tầng số với trọng tâm là hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối internet vạn vật, các nền tảng cung cấp công nghệ số cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0… Đó cũng là các hạ tầng số do Việt Nam làm chủ, hệ sinh thái dịch vụ số, đổi mới sáng tạo sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ số đa dạng của người dân, đảm bảo đất nước phát triển an toàn, thịnh vượng trên môi trường số; là tinh thần Make in Vietnam, nỗ lực nghiên cứu phát triển, thiết kế, tích hợp, sản xuất tại Việt Nam…

Thành lập ngày 31/1/1997, là đơn vị tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép triển khai dịch vụ viễn thông, FPT Telecom đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và cung cấp tới người dùng các dịch vụ, tiện ích mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của internet Việt Nam.

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom, chia sẻ từ 4 thành viên ban đầu, giờ đây FPT Telecom có gần 17.000 nhân sự trên cả nước.

Đến nay, mạng lưới FPT Telecom đã phủ sóng 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, sở hữu 9.200km tuyến trục xương sống Bắc- Nam và các tuyến cáp quốc tế. Đơn vị này hiện đang cung cấp dịch vụ internet, các dịch vụ giá trị gia tăng, tạo ra hệ sinh thái công nghệ toàn diện cho hàng triệu hộ gia đình Việt và hàng chục triệu người dùng cá nhân. Cùng với đó là các giải pháp công nghệ hiện đại, độ bảo mật an toàn cao cho hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Trong giai đoạn phát triển mới, đơn vị này sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cấp chất lượng hạ tầng kết nối và hạ tầng trung tâm dữ liệu, đầu tư các dự án nghiên cứu phát triển để tăng tốc ứng dụng các sản phẩm dịch vụ số, giúp khách hàng có trải nghiệm thuận tiện, ưu việt hơn.

Đại diện FPT cho biết, Tập đoàn hướng đến mục tiêu 1 triệu nhân viên làm công nghệ số vào năm 2035.