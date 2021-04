Sức hút của nhà phố thương mại One Palace 2 ngay trung tâm quận 12

Tọa lạc ngay vị trí huyết mạch của quận 12, thiết kế tân cổ điển Châu Âu sang trọng và đẳng cấp, vừa có thể ở vừa có thể kinh doanh, mức giá hấp dẫn, sổ riêng từng căn… là những ưu thế nổi bật khiến khu nhà phố thương mại One Palace 2 đang thu hút sự quan tâm trên thị trường trong thời gian qua.

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI - XU HƯỚNG ĐẦU TƯ BỀN VỮNG

Khi nền kinh tế có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, kéo theo xu hướng kinh doanh ngày một tăng cao, những loại hình nhà phố thương mại kiểu mới được xây dựng nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu đầu tư kinh doanh và an cư.

Với những khu nhà phố thương mại kiểu mới, hệ thống cơ sở hạ tầng được đồng bộ, hiện đại, liền kề các khu dân cư hiện hữu, kết nối các tiện ích khu vực một cách thuận tiện. Điểm nổi bật của nhà phố thương mại kiểu mới không chỉ đáp ứng mục đích đầu tư kinh doanh sinh lời mà còn đáp ứng tối đa trải nghiệm sống tiện nghi và tốt nhất đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

Với khả năng thương mại hóa ưu việt, nhà phố thương mại với kiến trúc tân cổ điển sang trọng - đẳng cấp, xây dựng hoàn thiện - chỉnh chu luôn là điểm then chốt cho việc kinh doanh buôn bán dễ dàng cũng như là nơi an cư hoàn hảo. So với việc đầu tư sở hữu căn hộ hay gửi tiết kiệm ngân hàng thì tiền đầu tư kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn. Đặc biệt, khi dân số trong các khu dân cư ngày càng tăng lên, thì nhu cầu giao dịch, mua bán phục vụ sinh hoạt hằng ngày sẽ kéo theo sự phát triển kinh doanh tại đây và khu vực. Điều này sẽ làm gia tăng giá trị của nhà phố thương mại cao hơn các khu nhà chung cư đơn thuần. Theo nhận định từ một số chuyên gia, khách hàng khi chi tiền mua nhà phố thương mại ở thời điểm này đang sở hữu nhiều lợi thế hơn.

SỨC HẤP DẪN CỦA KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI ONE PALACE 2

Khu nhà phố thương mại One Palace 2 toạ lạc ngay trên trục đường ven kênh, phường Thạnh Xuân, quận 12, liền kề ngay tuyến đường Hà Huy Giáp - tuyến đường huyết mạch của quận. Chỉ mất chưa đầy 5 phút để di chuyển đến trung tâm hành chính của quận 12. Từ One Palace 2, khách hàng dễ dàng di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố chỉ khoảng 15 phút di chuyển.

Bên cạnh đó, One Palace 2 với 3 mặt nhìn ra sông Vàm Thuật và đối diện dự án công viên 150ha của thành phố, liền kề "sông nước" mang đến phong thủy cực tốt về tài lộc, vượng khí cho gia chủ, liền kề "công viên" - nơi luôn được xem là "lá phổi xanh" mang đến không khí trong lành và mát mẻ nhất. Với vị trí tiện lợi này sẽ giúp cho khu nhà phố thương mại luôn có nguồn khách hàng tiềm năng từ chính các cư dân tại đây và khu vực. Đây chính là điểm mấu chốt đảm bảo việc kinh doanh được ổn định lâu dài và cũng là nơi an cư phồn thịnh.

Với quy mô 106 căn nhà phố thương mại, diện tích cơ bản từ 50-60 m2 gồm: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, 1 áp mái các sản phẩm tại One Palace 2 đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển Châu Âu, đề cao đến sự đẳng cấp, sang trọng cho gia chủ.

Luôn chú trọng đến việc định hình phong cách thiết kế - xây dựng, đã khiến cho khu nhà phố thương mại One Palace 2 không chỉ là nơi ở hay chốn giao thương mà hơn hết đó thể hiện "dấu ấn cá nhân" lớn, giúp nâng tầm vị thế cho những chủ nhân tương lai.

Không dừng lại ở đó, với mong muốn tối đa hóa công năng sử dụng và lợi ích cho chủ sở hữu, các căn nhà phố thương mại tại One Palace 2 đều sở hữu thiết kế tầng trệt tối ưu không gian vừa có thể phục vụ mục đích kinh doanh, vừa có thể sinh hoạt gia đình. Các tầng trên vừa có thể là nơi sinh hoạt gia đình hoặc mở rộng dịch vụ thương mại, cho thuê hay làm văn phòng đều tiện lợi.

Với mức giá bán chỉ từ 4,8 tỷ đồng/căn, bàn giao thô/hoàn thiện tùy vào nhu cầu khách hàng. One Palace 2 được đánh giá có mức giá "hấp dẫn" trong cùng phân khúc. Đặc biệt, khi mà quỹ đất hiện nay vô cùng khan hiếm và nguồn cung về phân khúc bất động sản liền thổ luôn hạn chế thì One Palace 2 là lựa chọn vô cùng tốt cho tất cả khách hàng trong giai đoạn này. Sở hữu nhà phố thương mại One Palace 2, khách hàng còn được ngân hàng BIDV và FINA hỗ trợ vay lên đến 70%.

Lựa chọn đầu tư One Palace 2, khách hàng hoàn toàn an tâm khi các sản phẩm nhà phố thương mại đều đã có sổ riêng từng căn. Sở hữu One Palace 2 khách hàng có thể nhận nhà sớm để đầu tư kinh doanh hoặc ở. One Palace 2 hứa hẹn sẽ là nơi đáng sống và chốn giao thương phồn thịnh mới ngay trung tâm quận 12.

* Thông tin chi tiết:

Công Ty Cổ phần Đất Xanh Premium - Đơn vị phân phối độc quyền.

Hotline: 0934 36 27 27

Website: https://onepalace.datxanhpremium.vn/