Sưu tập bất động sản hạng sang: Xu hướng mới của giới nhà giàu

Giới thượng lưu trên thế giới sưu tầm bất động sản ở những vị trí đắt đỏ. Những nơi này được gọi là “power markets” vì đây là sân chơi chỉ dành cho những tay chơi “hạng nặng và chuyên nghiệp”. Ngày nay tại Việt Nam, xu hướng này cũng đã và đang diễn ra ngày càng rõ nét

XU HƯỚNG SĂN LÙNG NHỮNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU

Theo tờ The Daily Telegraph, nhu cầu đầu tư bất động sản hạng sang tăng vọt ngay từ năm 2020 dù đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Những biến động khó lường do dịch bệnh cùng thời gian dài phải ở trong nhà do phong toả càng thôi thúc giới siêu giàu săn lùng thêm những tài sản an toàn chính là bất động sản hạng sang.

Đáng chú ý, tại Australia và Anh, dịch Covid-19 khiến số lượng giao dịch các căn biệt thự ở vùng ngoại ô tăng vọt so với bất động sản nội đô. Lý giải cho hiện tượng này, một bài viết trên tờ SCMP, một tờ báo uy tín từ năm 1903, giải thích rằng giới nhà giàu đang có xu hướng tìm kiếm những không gian sống rộng rãi, thân thiện với môi trường hơn sau những đợt phong toả cũng như do làm việc từ xa ngày càng trở thành một xu hướng rõ rệt.

Xu hướng đó dự báo sẽ còn tiếp diễn, Theo nghiên cứu từ Knight Frank, từ năm 2022, thế giới sẽ chứng kiến sự bùng nổ nhà ở hạng sang trong thời gian dài, với nhiều giao dịch xuyên biên giới rầm rộ hơn khi các điều kiện trở lại gần với trạng thái trước đại dịch.

Cũng dễ hiểu với giới thượng lưu, việc sở hữu nhiều bất động sản cùng một thời điểm vẫn luôn là đam mê, bên cạnh sưu tầm siêu xe hay du thuyền. Nắm trong tay nhiều bất động sản luôn là một biểu tượng của địa vị, sự giàu có qua nhiều thập kỷ. Ngoài ra sở hữu biệt thự triệu đô cũng có mức độ tăng lợi nhuận cao, được ví là “sổ tiết kiệm triệu đô” của giới nhà giàu. Nhà sáng lập Microsoft là một ví dụ điển hình cho trào lưu này, khi ông sở hữu trong tay bộ sưu tập bất động sản đến hơn 130 triệu USD.

NHÀ THIẾT KẾ TÀI HOA HOÀN THIỆN BỘ SƯU TẬP CỦA MÌNH

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng trên khi tầng lớp giàu có đang tăng nhanh, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua. Báo cáo mới nhất của Knight Frank dự báo số lượng triệu phú USD tại Việt Nam sẽ tăng 60% trong 4 năm tới.

Cùng với sự thịnh vượng ngày càng gia tăng, người giàu Việt cũng đang tích cực săn lùng những bất động sản mới với vị trí đặc biệt khi nhu cầu không chỉ còn gói gọn trong những dự án căn hộ hay nhà phố cao cấp tại trung tâm Tp.HCM hay Hà Nội.

Biệt thự sở hữu tầm nhìn Panorama tại thuộc dự án NovaWorld Ho Tram.

Nếu trước kia, nơi an cư thường tập trung vào chủ thể chính là ngôi nhà thì nay, không gian sống xung quanh, các yếu tố “tận hưởng” và khác biệt về cảnh quan thiên nhiên, tiện ích giải trí và nghỉ dưỡng được đề cao. Những tiêu chí này đang là một trong những yếu tố định vị “đẳng cấp” của nhóm khách này.

Có thể thấy rõ điều này với trường hợp gần đây, khi thị trường đầu tư xôn xao trước thông tin nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cảm thấy hạnh phúc vì “được tốn” 200 tỷ đồng để sở hữu 2 căn biệt thự tại dự án Aqua City, đô thị sinh thái thông minh phía Đông Tp.HCM. Anh chia sẻ lý do bởi vị thế đặc biệt của 2 căn biệt thự này, đó là sở hữu tầm nhìn panaroma, bao quanh giữa bốn bề cây xanh và hệ thống sông ngòi, sinh thái trù phú của vùng Đông Nam Bộ, lý do khiến mình xuống tiền ngay lần đầu tham quan dự án.

Lựa chọn của nhà thiết kế này cũng phù hợp với xu hướng sống hiện nay của giới tinh hoa, khi nhu cầu lớn đối với các bất động sản cũng giúp người mua có thể cân bằng giữa công việc và định hình nên phong cách sống mới sau đại dịch. Những người có điều kiện giờ rất muốn có thêm nhiều căn nhà để đưa gia đình và bạn bè đến để cùng nhau tận hưởng cuộc sống khác biệt ở nhiều điểm đến.

Quay lại với Đỗ Mạnh Cường, cái tên đã gắn liền với những bộ sưu tập đình đám trong hơn 15 năm qua, thời điểm hiện tại, ngoài thiết kế thời trang, trong lĩnh vực đầu tư, anh đang bắt đầu trên con đường hoàn thiện bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu của riêng mình. Là người làm nghệ thuật, anh luôn tìm tòi những giá trị độc đáo, riêng biệt. Đó cũng là lý do ngay sau đó, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục “chốt đơn” biệt thự biển NovaWorld Ho Tram khi đại dự án này được chia thành nhiều phân khu với các sản phẩm riêng biệt giới hạn, được thiết kế dựa trên tinh hoa của từng vùng đất nổi tiếng trên thế giới.

“Khi lựa chọn bất động sản hay bất cứ một sản phẩm gì, điều tôi quan tâm nhất chính là dấu ấn, cá tính riêng”, Đỗ Mạnh Cường đúc kết. Ngoài những đặc điểm nổi bật như chỉ cách Tp.HCM 2 giờ lái xe, đa dạng hệ tiện ích, trải nghiệm độc đáo với trực thăng - du thuyền - siêu xe khiến nhà thiết kế tài hoa này ấn tượng với NovaWorld Ho Tram nói riêng và các dự án của Novaland nói chung.

“Bay bằng trực thăng từ Tp.HCM đến NovaWorld Ho Tram không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hai chục phút mà còn giúp tôi lần đầu tiên được ngắm Hồ Tràm từ trên cao, tận mắt trải nghiệm vẻ đẹp một bên là rừng, một bên là biển. Không những thế, khi ngồi trên du thuyền tham qua biển Hồ Tràm, tôi mới cảm nhận được hết sự bình yên của biển nơi đây.

Cuối cùng, các con của tôi rất thích thú khi di chuyển trong nội khu dự án trên những chiếc siêu xe. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời chưa có bất kỳ thương hiệu bất động sản nào khác ở Việt Nam làm được”, anh khẳng định sự đầu tư của mình vào NovaWorld Ho Tram là hoàn toàn đúng đắn.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong một chuyến trực thăng tham quan dự án NovaWorld Ho Tram.

Trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến giới tài chính và đầu tư, có thể thấy bất động sản cao cấp vẫn thu hút được giới đầu tư và săn tìm; trở thành kênh tích trữ an toàn, hấp dẫn bên cạnh việc tận hưởng không gian sống an dưỡng về thể chất và tinh thần của chủ nhân.

Ngoài ra, với số lượng bất động sản hạng sang, đạt chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam vẫn chưa nhiều, nên hầu hết các dự án cao cấp được đưa ra thị trường đều được các nhà đầu tư và giới tinh hoa săn tìm.