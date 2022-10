Tạm giữ gần 7.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) về việc tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 397/CQLTT-NVTH ngày 11/10/2022 chỉ đạo các Đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Qua công tác giám sát và phối hợp với lực lượng công an, ngày 12/10/2022, Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội 1, Phòng An ninh kinh tế (PA04), Công an tỉnh Hà Nam thực hiện kiểm tra đối với 03 điểm bán dầu diesel tự phát thực hiện bán lẻ dầu Diesel cho khách hàng, trên địa bàn Thôn 2 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các cơ sở trên đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa với tổng số lượng là 6.620 lít dầu diesel để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự báo trong thời gian tới tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội quản lý thị trường bám sát địa bàn, thường xuyên giám sát các của hàng kinh doanh trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xảy ra, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.