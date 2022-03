Hải quan phối hợp bắt giữ hơn 1.200 tỷ đồng hàng hóa vi phạm, tăng "nóng" gần 60%

Kết quả phát hiện, bắt giữ đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/2/2022 do ngành hải quan chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý lên tới 2.733 vụ vi phạm pháp luật hải quan, tăng 29,04% so với năm 2021. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.230 tỷ đồng, tăng mạnh 57,39% so với năm 2021.