Tạm thời nên ngừng bán tháo và cũng không nên dùng đòn bẩy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/2/2021.



Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/2, chỉ số VnIndex giảm 43,73 điểm – tương đương 3,88%, đóng cửa ở mức 1.083,18 điểm. Chỉ số HnxIndex giảm 3,08 điểm – tương đương 1,38%, xuống mức 220,76 điểm.



Thị trường sẽ sớm trở lại cân bằng



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)



"Thị trường chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay do sự lo sợ về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở một số thành phố lớn. Nếu sự lây lan có dấu hiệu lan rộng, biện pháp giãn cách xã hội có thể được Chính phủ áp dụng, qua đó khiến giới đầu tư lo ngại về sự gián đoạn hoạt động của nền kinh tế và các doanh nghiệp. Lực cung có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, lực cầu sẽ bắt đầu gia tăng trở lại khi Vn-Index lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1050-1070 điểm. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm trở lại trạng thái cân bằng và đi vào giai đoạn tích lũy để hướng đến một diễn biến khởi sắc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.



Chiến lược đầu tư: Giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục xuống mức <=50% cổ phiếu. Ưu tiên nắm giữ các vị thế trung dài hạn. Do biến động khó lường về mặt thông tin và thị trường tài chính toàn cầu trong kỳ nghỉ lễ dài ngày nên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế tiền mặt hợp lý để tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường; Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và có sử dụng margin vẫn nên tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng về mức an toàn".



Tiềm năng giằng co tại khu vực 1070-1080 vào phiên tới



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)



"VNIndex giảm dần từ đầu phiên sáng cho đến cuối phiên chiều và hiện đã trở lại dưới ngưỡng 1100. Trên thị trường, dòng tiền đầu tư suy giảm khi tất cả các ngành đều mất điểm. Ngoài ra, khối ngoại chuyển sang bán ròng trên sàn HSX và vẫn mua ròng trên HNX.



Bên cạnh đó, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực với thanh khoản gia tăng so với phiên cuối tuần trước. Theo đánh giá của chúng tôi, VNIndex có thể sẽ không có sự giảm mạnh như hôm nay và tiềm năng giằng co tại khu vực 1070-1080 vào phiên tới".



Xu hướng ngắn hạn có thể là vẫn nghiêng về giằng co



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)



"VN-Index giảm điểm mạnh với áp lực chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu danh mục mạnh khi chạm kháng cự 1130+-. Khối lượng gia tăng mạnh cho thấy áp lực bán lớn trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng và thị trường chỉ còn 01 phiên là đến kỳ nghĩ lễ Tết. Tuy nhiên dòng tiền ngắn hạn bắt đầu chọn lọc cổ phiếu gia tăng.



Trên góc nhìn kỹ thuật, hiện tại đang là sóng tăng 5 cuối của chu kỳ tăng giá sau khi xác lập đáy sóng 4 quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm trong phiên 29/1 nên xác suất thị trường tăng điểm trong phiên tiếp theo được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, áp lực bán trong phiên tới vẫn duy trì khi một bộ phận nhà đầu tư quyết định chốt lời một phần danh mục trước kỳ nghỉ Tết.



Theo đó, xu hướng trung hạn vẫn là tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể là nghiêng về giằng co trong phiên tới với việc thanh khoản suy giảm dần. Những nhà đầu tư đã mua một phần danh mục quanh ngưỡng 1.040 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng 3) trong phiên 1/2 và phiên 2/2 có thể tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên tới để chốt lời ngắn hạn. Đối với tầm nhìn trung hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng sóng 5 sẽ vượt đỉnh 1.200 điểm trong thời gian tới. Giao dịch sử dụng margin nắm giữ qua kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày không được khuyến khích tại thời điểm hiện tại".



Tạm thời nên ngừng bán tháo và cũng không nên dùng đòn bẩy



(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)



"Nhịp hồi phục của thị trường đã dừng lại và lùi bước trước áp lực bán gia tăng. Mặc dù diễn biến về điểm số không tốt nhưng dòng tiền hỗ trợ có gia tăng. Thị trường có thể sẽ hồi phục để kiểm tra lại cán cân cung – cầu và diễn biến sắp tới sẽ tùy thuộc vào dòng tiền hỗ trợ mạnh hay yếu trong đợt kiểm tra này. Do vậy, Quý nhà đầu tư nên chậm lại và quan sát diễn biến thị trường, tạm thời nên ngừng bán tháo nhưng cũng không nên dùng đòn bẩy trong thời điểm hiện tại".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.