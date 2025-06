Tăng cường các biện pháp chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại các bệnh viện

Ngày 3/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Y tế các Bộ, ngành đề nghị chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh và nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thời tiết có nắng nóng.

Yêu cầu được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, thời tiết tại nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng diện rộng, ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân và môi trường làm việc.

Vì vậy, để phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng, chống nắng nóng để chủ động bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế.

Theo đó, các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện; tập huấn, hướng dẫn lại các kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ; sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị truyền thông, các cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống nắng nóng và thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Các đơn vị cũng cần rà soát việc thực hiện các tiêu chí có liên quan trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0: Tăng cường thông khí tại các khu vực có đông người bệnh như sảnh chờ, hành lang, bổ sung lắp đặt mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung nhiều người nhà người bệnh.

Đối với các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính…, bổ sung quạt trần, quạt treo tường, quạt hơi nước, quạt công nghiệp tại các hành lang ở vị trí khi cần thiết. Chủ động huy động các nguồn lực lắp đặt máy điều hoà trong khả năng của bệnh viện.

Ngoài ra, các đơn vị cần bố trí, cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, sảnh chờ. Bổ sung cây nước uống tại các vị trí còn thiếu hoặc khi có nhu cầu tăng cao trong ngày nắng nóng.

Bộ Y tế cho biết vào mùa nắng nóng, có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng, hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu do phải tiếp xúc quá lâu, hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao, hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm: Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai; Những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu, hoặc trong môi trường nóng bức, như người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép…; Những người mắc các bệnh mạn tính, như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, đái tháo đường...

Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể.

Trong đó, ở mức độ nhẹ là mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút. Mức độ nặng là đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt…), và có thể tử vong.

Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp. Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài, bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng, hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.