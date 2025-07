Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án vì khắc phục xong hậu quả

Sáng 4/7, TAND TP Hà Nội dự kiến tuyên án vụ án Phúc Sơn, tuy nhiên do xuất hiện tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định lùi ngày tuyên đến 11/7.

Hội đồng xét xử cho biết trong thời gian nghỉ nghị án, tòa án nhận được 2 biên lai nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu và bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo đó, bị cáo Hậu đã khắc phục thêm được 768 tỷ đồng, bị cáo Hùng khắc phục thêm 200 triệu đồng. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Hậu đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Vì diễn biến mới nên Hội đồng xét xử quay lại phần xét hỏi.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho hay Tập đoàn đã cùng đối tác là ông Trần Công Bình phối hợp khắc phục thêm số tiền 768 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Trước tòa, bị cáo Hậu cám ơn Hội đồng xét xử đã tạo điều kiện cho Phúc Sơn được bán 196 lô đất để lấy tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo Hậu cho rằng việc bị cáo khắc phục thêm hậu quả vụ án sẽ giúp 40 bị cáo còn lại được giảm án, để họ có cơ hội sớm được trở về với gia đình, xã hội. Bị cáo Hậu cũng gửi lời xin lỗi những trẻ em, người già mà bị cáo đang cưu mang vì thời gian ngồi tù đã không thể giúp gì cho họ.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát một lần nữa đưa ra quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm án thêm cho một số bị cáo so với mức án đã đề nghị trước đó do có 2 bị cáo khắc phục thêm hậu quả. Cụ thể, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (trước đó đề nghị mức án 11-12 năm tù). Đề nghị phạt bị cáo Hậu 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (trước đó đề nghị 14-16 năm tù); 14-15 năm tù về tội Đưa hối lộ (trước đó đề nghị 17-18 năm tù). Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hậu bị đề nghị mức án 30 năm tù, không có gì thay đổi so với đề nghị lúc trước.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đưa ra mức đề nghị thấp hơn lúc trước đối với các bị cáo khác như Nguyễn Minh Ân (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội): 2-3 năm (trước đó 3-4 năm tù); Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC): 2-3 năm (trước đó 3-4 năm tù).

Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): 4-5 năm tù (trước đó 5-6 năm tù); Hoàng Quốc Trị (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): 3-4 năm (trước đó bị đề nghị 3 năm 6 tháng - 4 năm 6 tháng tù)...

Tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, luật sư của bị cáo Nguyễn Văn Hậu đưa ra ý kiến cho rằng, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị lần này giảm không đáng kể, tổng hợp hình phạt bị cáo nhận vẫn ở mức 30 năm tù.

Luật sư của một số bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh cũng cho rằng mức án đề nghị mới giảm không đáng kể. Theo luật sư, các bị cáo này tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng gây hại cho xã hội.

Cáo buộc thể hiện, quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.

Hành vi sai phạm của ông Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều cán bộ ở các địa phương.