Tăng giá xăng, giảm mạnh giá dầu

Chiều 13/02/2023, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với mặt hàng dầu điêzen ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước); dầu Mazut ở mức 200 đồng/kg (như kỳ trước).

Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (kỳ trước chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 898 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nguồn: Bộ Công Thương.

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/01/2023-13/02/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất; lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga và việc OPEC+ quyết định giữ nguyên các biện pháp hạn chế sản lượng; các tín hiệu trái chiều về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc;…các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/01/2023 và kỳ điều hành ngày 13/02/2023 là: 97.011 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,848 USD/thùng, tương đương giảm 1,87% so với kỳ trước); 100.237 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,032 USD/thùng, tương đương giảm 1,99% so với kỳ trước).

Tương tự, dầu hỏa ở mức 111,314 USD/thùng (giảm 6,396 USD/thùng, tương đương giảm 5,43% so với kỳ trước); dầu điêzen là 108,038 USD/thùng (giảm 8,956 USD/thùng, tương đương giảm 7,65% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3,5S ở mức 385,289 USD/tấn (giảm 12,514 USD/tấn, tương đương giảm 3,14% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

từ 30/01/2023 – 13/02/2023. Nguồn: Bộ Công Thương.

Kỳ điều hành này, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, trong đó, giá 02 mặt hàng xăng giảm nhẹ và hiện đang chi Quỹ BOG ở mức cao (E5RON92 là 850 đồng/lít; xăng RON95 là 950 đồng/lít).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ BOG và để tạo dư địa Quỹ BOG trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng xăng, giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa và dầu mazut, tăng mức trích lập BOG đối với dầu điêzen; không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời tạo dư địa Quỹ BOG để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.