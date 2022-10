Tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt khoảng 8%

Tại buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ tháng 9 vào chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có những chia sẻ về dự báo tăng trưởng GDP của cả năm 2022.

Theo ông Phương, trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ đã nêu rõ tỷ lệ giải ngân từ đầu năm đến nay đã đạt 46,7% tổng số kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy có thấp hơn so với cùng kỳ năm trước về tỷ lệ phần trăm một chút (cùng kỳ là 47,38%) nhưng số tuyệt đối cao hơn năm trước gần 35 nghìn tỷ đồng.

Nguyên nhân chính chủ yếu do tổng lượng vốn đầu tư công năm 2022 nhiều hơn tổng lượng vốn đầu tư công năm 2021 nên tỷ trọng phần trăm có thể thấp hơn một chút, nhưng hệ số tuyệt đối về vốn thì cao hơn, dẫn đến kết quả là vốn đầu tư công giải ngân năm 2022 cao hơn về số tuyệt đối so với năm 2021 là 16%.

Kết quả giải ngân như trên đã tác động đến tăng trưởng GDP của quý 3/2022 cũng như 9 tháng đầu năm 2022. Kết quả tăng trưởng GDP là tổng hòa của rất nhiều nguyên nhân, từ tác động của tăng trưởng kinh tế các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các địa phương, các chủ thể kinh tế…

"Xu thế chung năm 2022 đối với nền kinh tế nước ta là sự phục hồi ngoài dự báo của rất nhiều tổ chức quốc tế và trong nước cũng như các chuyên gia. Kết quả thực tiễn cho thấy kết quả chúng ta đạt rất tích cực", ông Phương chia sẻ.

Nói thêm về dự báo GDP cả năm 2022, ông Phương cho hay, trong báo cáo tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Chính phủ đã đưa ra các kịch bản tăng trưởng của GDP nước ta trong quý 4 cũng như cả năm 2022. Kết quả dự báo đặt ra 2 kịch bản.

Kịch bản thấp, dự kiến trong quý 4 đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, khó đoán định. Bối cảnh rất khó để chúng ta có thể dự báo được một con số chính xác kết quả vài tháng tới và dự báo càng dài hạn thì càng khó hơn. Chúng tôi đã đưa ra các kịch bản, phương án thấp là phương án gặp nhiều khó khăn thì cả năm 2022, tăng trưởng đạt 7,5%.

Kịch bản còn lại, trong bối cảnh không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế nước ta từ bên ngoài, chúng ta dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

"Trong các báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu để báo cáo xin ý kiến Trung ương cũng như xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về các nhận định, đánh giá về bối cảnh tình hình cũng như về khả năng có thể đạt được kết quả năm 2022 thì chúng ta có thể đưa ra nhận định GDP tăng trưởng khoảng 8%", vị Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Xa hơn, về triển vọng kinh tế 2023, ông Phương cho rằng, khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, thế nhưng khó khăn thì nhiều hơn và thậm chí còn khó hơn bởi 2 lý do.

Thứ nhất, vấn đề sức ép lạm phát và tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2023 là vô cùng khó khăn. Có thể nói rằng vấn đề lạm phát toàn cầu, đặc biệt là lạm phát của các nền kinh tế lớn, các đối tác của nước ta khó có thể kết thúc trong 1-2 tháng tới và có thể kéo dài thêm và chắc chắn sẽ sang năm 2023.

Lạm phát này qua phân tích của các chuyên gia tại các diễn đàn kinh tế vừa qua có thể thấy với các chính sách kiểm soát lạm phát mang tính cường độ rất cao của các nền kinh tế lớn thì rất dễ dẫn tới suy thoái kinh tế. Và để khắc phục tình trạng lạm phát cao dẫn đến suy thoái thì thời gian để phục hồi, phát triển và vượt qua không hề ngắn chút nào.

Thứ hai, cần hết sức lưu ý là xung đột Nga – Ukraine hiện nay chưa có dấu hiệu kết thúc. Cuộc xung đột này kéo theo một vấn đề chúng ta rất lo ngại là năng lượng. Vấn đề năng lượng quyết định rất nhiều đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như các nước và nước ta.

Kinh nghiệm vừa qua cho thấy khi cuộc xung đột nổ ra thì Việt Nam rất vất vả trong điều hành giá xăng dầu cũng như lạm phát. Bối cảnh này khiến việc đoán định càng khó hơn là sẽ diễn biến theo chiều hướng nào cũng như cường độ, mức độ tăng giảm ra sao.

"Do vậy chúng tôi cũng dự báo đây là một nhân tố bất lợi trong năm 2023 đối với nền kinh tế nước ta. Căng thẳng này nếu đẩy lên một mức độ cao hơn nữa có thể sẽ dẫn tới các hệ lụy vô cùng khó cho an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguồn cung hàng hóa. Đó là vấn đề chúng ta rất lo ngại và cần phải nắm chắc tình hình để có chính sách ứng phó kịp thời", ông Phướng đánh giá.

Thứ ba, nguy cơ cuối cùng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế năm 2023 là tác động của các vấn đề nguy cơ phi truyền thống như bão lũ, dịch bệnh.

Với những bối cảnh trên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay cơ quan này đã đưa ra một con số báo cáo với Chính phủ lựa chọn một kịch bản tăng trưởng năm 2023 khoảng 6,5%.