PYN Elite Fund dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam có thể đạt 13% trong quý 3/2022

PYN Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 8. Quỹ đến từ Phần Lan nhận định VN-Index tăng 6,2% trong tháng 8 là nhờ cổ phiếu VCB, BCM và nhóm mã tiêu dùng. Trong khi đó, đà hồi phục tốt trong thời gian qua của các mã VRE và ACV chững lại làm ảnh hưởng đến hiệu suất PYN Elite, trong tháng 8 vừa qua hiệu suất của quỹ đạt 1,9% thấp hơn so với Vn-Index nhưng vẫn là tháng thứ hai ghi nhận dương sau khi âm nặng trong những tháng đầu năm.

MBB là cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong tháng 8 với mức tăng 11,1%. Theo sau là HDB và NLG, với mức tăng lần lượt là 10,6% và 6,9%. Ở chiều ngược lại, giá cổ phiếu KDC giảm nhiều nhất với 4,1%, xếp sau là SCS (1,8%) và KDH (1,3%).

Hiệu suất quỹ Pyn Elite âm 17,81% từ đầu năm.

Các ngân hàng đưa ra các tín hiệu lạc quan cho cả năm 2022. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ nới hạn mức tín dùng vào đầu tháng 9 và cam kết kế hoạch tăng trưởng tín dụng ban đầu là 14%.

Bên cạnh đó, thông tin Apple đang có kế hoạch sản xuất Apple Watch và MacBook tại Việt Nam, trong khi Samsung dự định sản xuất các bộ phận bán dẫn tại Việt Nam và đầu tư thêm 3,3 tỷ USD vào năm 2022. Những khoản đầu tư như vậy sẽ thúc đẩy lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuỗi giá trị trong những năm tới.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu theo ngày, chuyển sang thanh toán T+2.

Theo PYN Elite, nền kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng phục hồi nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ. Ước tính tăng trưởng GDP quý III năm nay đạt 13% trong khi cùng kỳ giảm 6%. Ngân hàng Thế giới, Moody’s và một số công ty môi giới đã điều chỉnh tăng dự báo GDP năm 2022 lên 7,5-8,5%.

Doanh số bán lẻ trong tháng 8 tăng 50,2% so với cùng kỳ từ mức nền thấp tương đương mức tăng lần lượt là 12% và 16% so với tháng 8 năm 2020 và tháng 8 năm 2019. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giảm xuống mức 2,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tháng 8 năm nay tăng 22,1%, trong khi cùng kỳ giảm 1,3%. Sản xuất công nghiệp tăng 15,6%, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) là 52,7 điểm. Giải ngân vốn FDI tăng 10,5% lên 12,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay.

Về cơ cấu danh mục khoản đầu tư, top 10 danh mục PYN có một số biến động trong tháng qua. Cổ phiếu VHM vượt CTG lên vị trí thứ nhất với tỷ trọng 17% tương đương 125,9 triệu EUR. Khoản đầu tư vào CTG tụt xuống vị trí thứ 2 với giá trị 125,2 triệu EUR, chiếm 16,9%. Ngoài ra, cổ phiếu TPB tăng 2 hạng lên xếp vị trí thứ 4, đứng trên VRE và ACV.

Cơ cấu danh mục của Pyn Elite Fund.

Theo đánh giá của Pyn Elite Fund, trong nửa đầu năm, TPB đã có thêm 1,5 triệu khách hàng mới, cao thứ hai trong số các ngân hàng. TPB đã có hơn 6 triệu khách hàng, 70% trong số đó dưới 40 tuổi. Lượt tải ứng dụng di động trong nửa đầu năm đứng vị trí thứ 6, chỉ có MBB và 4 ngân hàng quốc doanh lớn vượt qua TPB.

Lượng khách hàng tăng mạnh giúp ngân hàng giữ được số dư tiền gửi thanh toán trong quý 2, khi lượng tiền gửi ở nhiều ngân hàng khác bị thu hẹp. Sự tăng trưởng người dùng nhanh chóng giúp lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA - Current Account Savings Account) của TP Bank ổn định trong quý II, trong khi nhiều ngân hàng khác ghi nhận số dư CASA bị thu hẹp.