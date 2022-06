Tập đoàn An Gia đưa quốc bảo xứ Phù Tang về khu biệt lập The Standard

Tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 (Tân Uyên), The Standard có quy mô 374 sản phẩm gồm nhà liền kề và shophouse. Dự án hấp dẫn khách mua nhờ quy hoạch khép kín, an ninh 24/7 cùng hệ thống tiện ích - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

TẬN HƯỞNG DỊCH VỤ TỪ TRÁI TIM

Theo An Gia, Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng thế giới bởi tác phong làm việc chuyên nghiệp, sự cầu thị cùng những chuẩn mực trong từng chi tiết nhỏ. Vì thế, các sản phẩm, thương hiệu Nhật như Uniqlo, Muji, Aeon… luôn được khách hàng hài lòng và đánh giá cao. Trong đó, triết lý "Omotenashi " - tận tâm phục vụ đã trở thành thước đo tiêu chuẩn với hầu hết mọi lĩnh vực, dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực quản lý bất động sản tại xứ Phù Tang.

Hợp tác với Taisei không chỉ là hướng đi khác biệt của An Gia trong việc thiết lập tiêu chuẩn sống mới mà còn phù hợp với văn hóa, nhu cầu của khách hàng châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. “Chúng tôi đánh giá cao uy tín và năng lực quản lý vận hành bất động sản của Taisei qua hàng loạt dự án quy mô lớn ở trong nước và quốc tế. Đây sẽ là thương hiệu hàng đầu giúp chúng tôi vận hành The Standard một cách bài bản, chuẩn chỉnh với hệ thống tiện ích - dịch vụ hiện đại, góp phần mang đến một môi trường sống văn minh, một không gian sống đúng nghĩa cho cộng đồng cư dân”, đại diện An Gia nói.

Tại Việt Nam, Taisei được biết đến là đơn vị cung cấp các dịch vụ và giải pháp quản lý tài sản, cơ sở vật chất toàn diện cho các tòa nhà, cao ốc văn phòng, các khu căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng 5 sao như Muong Hoa Cultural Park Sapa, King Palace, các dự án Valencia Riverside, Golden Mansion, M Landmark Residences Đà Nẵng…

Đại diện An Gia (trái) và đại diện Taisei tại sự kiện ký kết hợp tác.

Đại diện Taisei cho biết, với hơn 63 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, vận hành bất động sản theo tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện đại cùng đội ngũ lao động được đào tạo chuyên sâu, Taisei sẽ góp phần gia tăng giá trị cho dự án The Standard cũng như đảm bảo quyền lợi cho cư dân khi dự án chính thức đi vào hoạt động. Đặc biệt, ngoài hệ thống quản lý được “đo ni đóng giày” với đầy đủ các loại hình dịch vụ - tiện ích, Taisei sẽ mang nghệ thuật chăm sóc khách hàng Omotenashi - quốc bảo xứ Phù Tang đến The Standard, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn tinh thần Nhật Bản.

“Khi một người phục vụ đưa cho bạn một cốc café, đó là dịch vụ. Khi họ đưa cốc café kèm một nụ cười cùng lời chúc ngon miệng, đó là tinh thần Omotenashi”, đại diện Taisei nói.

DỊCH VỤ QUẢN GIA “ALL IN ONE”

Đáp ứng nhu cầu của tầng lớp chuyên gia, người có thu nhập cao sinh sống tại khu biệt lập The Standard, An Gia và Taisei triển khai vận hành dịch vụ toàn diện, trong đó nổi bật là hệ thống quản gia "All in One".

Thông qua hệ thống, cư dân sẽ dễ dàng kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các dịch vụ chất lượng chuẩn resort 5 sao như: giúp việc, giặt ủi, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc. Điều này không chỉ đáp ứng sự thuận tiện về mọi mặt mà còn giúp cư dân quản lý tốt quỹ thời gian eo hẹp.

Đại diện Taisei cho biết, khi tiện ích được bảo trì định kì, cây xanh được chăm sóc, rác thải được xử lý vệ sinh,... cuộc sống của cư dân sẽ được phục vụ trọn vẹn nhờ tổ hợp các dịch vụ - tiện ích chuẩn Nhật. Mặt khác, sự an toàn, riêng tư của gia chủ cũng sẽ được bảo đảm tuyệt đối bởi hệ thống an ninh 24/7 và chỉ phục vụ duy nhất một đối tượng là cư dân sinh sống nội khu.

Dịch vụ quản gia “All in One” phục vụ mọi nhu cầu của cư dân (Ảnh minh họa).

“Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, chúng tôi luôn xem việc chăm sóc cư dân là cả một nghệ thuật. Từ những chi tiết nhỏ nhất như mở cửa xe, che dù, rót nước, chào hỏi đến mùi hương, nhiệt độ trong nhà đều được đội ngũ quản gia thực hiện chỉn chu và chi tiết nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ quản gia đều phải tham gia đào tạo nghiệp vụ từ 6 tháng trở lên nhằm mang lại chất lượng dịch vụ từ tận trái tim, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn chất lượng dịch vụ từ Nhật Bản - đất nước khắt khe nhất về tiêu chuẩn sống”, đại diện Taisei nói.

Ngoài Taisei, An Gia còn hợp tác với Tổ chức Giáo dục Global Embassy, triển khai xây dựng trường mầm non Em Maison dành cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi. Điểm đặc biệt của Em Maison là Hướng tiếp cận Reggio Emilia® được Vụ Giáo dục Mầm non đánh giá là tiến bộ, sáng tạo, phù hợp với điều kiện giáo dục Việt Nam.

Theo An Gia, hệ thống giáo dục mầm non Em Maison sẽ mang đến một môi trường giáo dục tiên tiến, ưu việt nhất cho con em cư dân The Standard. Đồng thời, là cơ hội để doanh nghiệp tích hợp các điều kiện sống tối ưu và hoàn thiện hơn các tiện ích, dịch vụ nhằm góp phần phát triển thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Dự án cũng được chủ đầu tư trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng… Hiện dự án đã được An Gia bàn giao cho cư dân từ tháng 3/2022.