Tập đoàn DAESANG tài trợ chính cho cuộc thi “EAT & TRAVEL FILM FESTIVAL”

Thông qua cuộc thi, các thí sinh tham gia có cơ hội hội khám phá và hiểu thêm về văn hóa du lịch và ẩm thực của các nước. Ngoài ra các bạn sinh viên yêu thích đam mê phim ảnh cũng học hỏi và vận dụng những kỹ năng tạo dựng phim ảnh thông qua các chuyến đi thực tế trải nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực.



Ngày 17/4/2023, Tập đoàn Daesang đã chính thức khởi động. Cuộc thi được diễn ra trong vòng ba tháng dự kiến kết thúc 20/7/2023. Từ 17/4/2023 tới ngày 15/5/2023. Ban tổ chức sẽ công bố 16 bạn sinh viên vượt qua vòng loại vào ngày 24/5/2023. Cuối cùng ngày 3/7/2023 tới ngày 20/7/2023 các thí sinh Việt Nam sẽ được hội tụ cùng 32 sinh viên đến từ Hàn Quốc và Indonesia để bắt đầu hành trình khám phá văn hóa du lịch và ẩm thực của ba nước.

Các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng đều có quyền tham gia dự thi. E.T.F.F mùa ba năm nay trở lại với chủ đề “Ẩm thực và Sự trân trọng” hứa hẹn mang tới cho các bạn sinh viên những trải nghiệm đáng nhớ.

Bên cạnh đó, các sinh viên cần thực hiện video ngắn 1 phút bằng tiếng Anh với chủ đề “The most touching moment like a movie in my life” và đăng tải lên bất kỳ tài khoản mạng xã hội của bản thân kèm hashtag#DAESANG#ETFF#DucVietFoods#OfoodVietnam.

Tập đoàn Daesang và hai nhãn hàng của công ty con thuộc Tập đoàn là Thực phẩm Đức Việt và O’food Việt Nam tài trợ chính cho chương trình. Đội đạt giải Nhấtsẽ nhận phần thưởng trị giá 10.000.000 KRW (hơn 170.000.000 VND); hai đội giải Nhì mỗi đội nhận 3.000.000.000 KRW cùng các giải thưởng hấp dẫn khác.

* Ban tổ chức nhận thông tin đăng ký tham gia từ ngày 17/4/2023 đến ngày 15/5/2023. Thông qua truy cập trang chủ DAESANG E.T.F.F: https://etfilmfestival-en.imweb.me và click vào mục “Đăng ký ngay”.