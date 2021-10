Tập đoàn GFS bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Ngày 1/10, Hội đồng Quản trị Tập đoàn GFS đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó Tổng giám đốc thường trực đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GFS. Việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mới nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, bồi dưỡng và chuyển giao công tác quản trị, điều hành theo mục tiêu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh tốt nghiệp Cử nhân Đại học Luật Hà Nội năm 2001 và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Benidictine (Chicago, Mỹ) năm 2013. Năm 2011 bà Nguyễn Hồng Hạnh được được quyết định kết nạp Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Trước khi gia nhập Tập đoàn GFS, bà Nguyễn Hồng Hạnh đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị điều hành doanh nghiệp với các vị trí lãnh đạo cấp cao tại những tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn như: Phó Giám đốc Phòng giao dịch Tân Mai ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dược phẩm Trung ương 2…

Trên mọi cương vị, bà Nguyễn Hồng Hạnh đã thể hiện là người quyết đoán, sáng tạo, đổi mới, tận tâm với công việc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật phải kể đến Agribank Chi nhánh Hà Nội, nơi bà Nguyễn Hồng Hạnh công tác gần 15 năm, luôn là một trong những top đầu Chi nhánh có thành tích xuất sắc trong gần 2.300 Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh gia nhập Tập đoàn GFS từ tháng 7/2020 với vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn kiêm Viện phó Viện Công nghệ GFS. Trong thời gian hơn một năm công tác tại Tập đoàn GFS, bà Nguyễn Hồng Hạnh đã có những đóng góp, sáng kiến cải tiến để phát triển Tập đoàn; đồng bộ, chuyên nghiệp hoá các đơn vị chuyên môn được giao phụ trách như Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Truyền thông… Đồng thời triển khai kinh doanh thành công dự án Five Star West Lake (167 Thụy Khuê, Hà Nội); tái cấu trúc và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh các công ty thành viên; xúc tiến mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước nhằm phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh mới của Tập đoàn như Công nghệ Xây dựng, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao,…

Ảnh hưởng sâu sắc bởi “triết lý nhân sinh”, bà Nguyễn Hồng Hạnh rất chú trọng các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát triển bản thân cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Đặc biệt, trong giai đoạn toàn quốc gồng mình phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên, đối tác thân thiết, không bỏ lại ai phía sau, bà Nguyễn Hồng Hạnh đã đưa ra sáng kiến tặng bộ thiết bị cùng thuốc phục vụ phòng, chống, phát hiện và điều trị bệnh SARS-CoV-2 theo tư vấn của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai. Hành động này của Tập đoàn GFS đã được cán bộ nhân viên, đối tác thân thiết đánh giá cao, thể hiện rõ nét văn hoá nhân văn nhưng rất thiết thực của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn GFS tin tưởng và kỳ vọng với tư duy đổi mới, sáng tạo, sự quyết liệt và trách nhiệm cao, bà Nguyễn Hồng Hạnh cùng với Ban Điều hành sẽ đưa Tập đoàn phát triển ở một tầm cao mới, trên cơ sở bền vững, hài hoà, đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng chung của đất nước.

Tập đoàn GFS thành lập năm 1997, tiền thân là đơn vị thành viên của Tổng công ty CIENCO 8. Năm 2005, GFS đã được cổ phần hoá và trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành với 5 lĩnh vực đầu tư chính: Bất động sản - Xây dựng; Khoa học - Công nghệ; Công nghiệp; Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao; Đào tạo; Phát triển nhân lực.

Những dự án bất động sản nổi bật đã triển khai: Five Star Garden (số 2 Kim Giang, Hà Nội), Five Star Mỹ Đình (Khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội), Five Star West Lake (167 Thuỵ Khuê, Hà Nội),…

Viện Công nghệ GFS được thành lập năm 2015, là thành viên đồng thời của VUSTA và Tập đoàn GFS.

Đến nay, viện đã quy tụ và hợp tác với các nhà khoa học hàng đầu trong nước thuộc: Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thủy lợi,.. cũng như các chuyên gia quốc tế từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Isarel, Ucraina trong các hoạt động: Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao công nghệ và triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; Nông nghiệp hữu cơ và Thủy sản công nghệ cao; Năng lượng tái tạo; Công nghệ sinh học…

Viện Công nghệ GFS hiện đang sở hữu trên 40 phát minh, sáng chế trong lĩnh vực xây dựng gồm: Nền móng, kết cấu, vật liệu và các giải pháp công nghệ tối ưu khác.