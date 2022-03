Tập đoàn GFS vinh danh Top 5 nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

Thương hiệu bất động sản dẫn đầu tại Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá, được sự tín nhiệm cao từ cộng đồng. Giải thưởng là kết quả bình chọn từ 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm: 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản; 30 chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Với tiêu chí khắt khe và sự bình chọn công tâm từ các độc giả, Hội đồng bình chọn trực tiếp và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, Five Star Garden đã xuất sắc được vinh danh trong Top 5 nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021 -2022.

Dự án Five Star Garden - 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tọa lạc tại trung tâm quận Thanh Xuân, Five Star Garden sở hữu vị trí đắc địa giáp các tuyến đường quan trọng của thành phố, hình thành liên kết vùng thuận lợi, gần khu hồ điều hòa Hạ Đình, khu công viên bán đảo Linh Đàm…. Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc gia như trường tiểu học Kim Giang, trường tiểu học Hạ Đình, trường mẫu giáo - tiểu học Vinschool...

Five Star Garden xứng tầm với đẳng cấp “5 sao”, với không gian kiến trúc, cảnh quan tổng thể, không gian chức năng của Five Star Garden được thiết kế hợp lý đến từng chi tiết nhỏ, được tích hợp đầy đủ tiện ích. Với diện tích hơn 13.000m2, cao 30 tầng với 1.255 căn hộ được thiết kế thông minh, tiện ích, an ninh đảm bảo, giao hòa với thiên nhiên. Đây cũng chính là lý do khiến dự án Five Star Garden trong 3 năm liên tiếp được vinh danh ở hạng mục nhà ở đại chúng tốt nhất năm.

Tập đoàn GFS xác định theo đuổi triết lý "Xây nhà cho khách như xây nhà cho mình". Với nỗ lực không ngừng nghỉ Tập đoàn GFS đã xuất sắc dành nhiều giải thưởng lớn. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Bất động sản - Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, Công nghiệp, Đào tạo và phát triển nhân lực, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, bền vững. Tập đoàn GFS đặt mục tiêu lớn trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, quyết tâm cao độ để vươn tới những đỉnh cao về chất lượng, mang lại cho khách hàng những sản phẩm đỉnh cao về chất lượng.

Chiến thắng tại giải thưởng Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 một lần nữa là minh chứng cho sự phát triển và khẳng định vị thế của Tập đoàn GFS trên thị trường Bất động sản trong nước và quốc tế.