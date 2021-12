Tecco Diamond căn hộ giá dưới 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội

Mặc dù vẫn trong đại dịch, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn ghi nhận nhu cầu mua nhà tăng đột biến. Trong khi đó, căn hộ có mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 gần như biến mất, số lượng dự án mới mở bán chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"MỎI MẮT" TÌM CĂN HỘ DƯỚI 30 TRIỆU ĐỒNG/M2

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản đã hồi phục hoàn toàn, mặt bằng giá tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong báo cáo mới nhất của trang tin này, mức độ quan tâm tới sản phẩm chung cư tăng ở tất cả các phân khúc. Trong đó, căn hộ bình dân “chiếm sóng” với mức tăng 43% trong tháng 11 so với tháng trước đó.

Ước tính khoảng 70% nhu cầu nhà ở trên thị trường hiện nay dao động ở khoảng giá từ 1-1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, như các chuyên gia đã nhận định từ đầu năm 2021, “2 tỷ đồng khó mua được căn hộ tốt ở nội đô”.

Đáng chú ý, đa số sản phẩm hiện được chào bán trên thị trường đều thuộc phân khúc trung cấp với mức giá dao động từ 30-40 triệu đồng/m2 trở lên, sản phẩm dưới 30 triệu đồng/m2 dần vắng bóng.

Người dân ngày càng khó mua nhà do giá tăng và nguồn cung cạn.

Một số liệu khác của Bộ Xây dựng cho thấy, thời điểm hiện tại giá căn bán căn hộ thương mại bình dân tại Hà Nội đã tăng thêm khoảng 4% so với thời điểm giữa năm 2021. Cụ thể, một số dự án ở phân khúc cao hơn, có vị trí bên ngoài đường Vành đai 3 ghi nhận mức giá từ 45-50 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án lên tới 70-80 triệu đồng/m2. Quanh khu vực vành đai 2,5 phía Nam Hà Nội, dù nguồn cung ít sôi động hơn khu Tây, mức giá căn hộ được chào bán cũng dao động khoảng từ 40-50 triệu đồng/m2.

Không chỉ vậy, đa số dự án đang mở bán trên thị trường là hàng tồn từ các năm trước nên khá hạn chế về lựa chọn. Nhiều khách hàng có nhu cầu về nhà ở chỉ có thể mua lại những căn hộ cũ hoặc nhà tập thể. Nhu cầu tăng có thể là lý do khiến ngay cả những căn nhà tập thể cũ cũng được “hét giá” cao thời gian gần đây.

Lý giải việc giá bất động sản tăng trưởng đều, các chuyên gia và các đơn vị nghiên cứu cho rằng nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân chính, cộng với dòng vốn đổ vào bất động sản tương đối dồi dào, chi phí đầu vào không ngừng tăng cao khiến mặt bằng giá mới liên tục được xác lập.

Trong bối cảnh đó, căn hộ Tecco Diamond tọa lạc trung tâm hành chính Thanh Trì trở thành “của hiếm” khi được chào bán với mức giá từ 27-29 triệu đồng/m2. Với việc Thanh Trì sắp sửa lên quận vào năm 2025 cùng sự hoàn thiện hệ thống hạ tầng tiện ích và giao thông kết nối tới các quận trung tâm, Tecco Diamond trở thành điểm đến hút dân cư trong thời kỳ mới.

TECCO DIAMOND "GIẢI CƠN KHÁT" NHU CẦU MUA NHÀ GIÁ TẦM TRUNG

Tecco Diamond sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Nam thủ đô, thuộc quần thể khu đô thị Tứ Hiệp là khu vực lõi trung tâm của huyện Thanh Trì. Bao quanh dự án là trung tâm hành chính - văn hóa huyện, cách bệnh viện Nội tiết Trung ương 500m, ngay gần bệnh viện quốc tế Việt Mỹ, bệnh viện Bạch Mai…

Vị trí đắc địa của dự án Tecco Diamond.

Bên cạnh đó, dự án hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đồng bộ bậc nhất khu vực, nằm trong một quần thể cư dân đã hình thành và phát triển sầm uất. Tòa căn hộ Tecco Diamond còn giáp đường lớn và kết nối thẳng tới các tuyến đường trọng điểm tỏa đi bốn phương như QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận.

Với khát vọng đem đến một không gian sống "all in one" với hệ thống dịch vụ - thương mại đẳng cấp tại Thanh Trì, Tecco Diamond được kiến tạo hệ thống 35 tiện ích khép kín hoàn hảo cùng nhiều công trình biểu tượng chưa từng xuất hiện trong khu vực như: khu vườn ánh sáng Lighting Garden, con đường lãng mạn Diamond Street, khu vườn trong nhà đầu tiên tại Hà Nội Happy Garden, bể bơi vô cực với tầm view đắt giá,…



Tòa căn hộ Tecco Diamond gồm 2 block cao 25 tầng với tổng 655 căn hộ, diện tích đa dạng từ 63,7 - 108m2. Trong đó, loại căn hộ 2 phòng ngủ diện tích vừa và nhỏ 63,7 - 73,6m2 chiếm tới 80% và có mức giá hợp lý chỉ từ 1,7 tỷ đồng/căn, phù hợp với tầm tài chính của đại đa số khách hàng.

Có thể nói, trong bối cảnh căn hộ mở bán mới sẽ tiếp tục tăng giá dưới sức ép của nhiều yếu tố khách quan, các dự án được đầu tư bài bản có mức giá hợp lý như Tecco Diamond là sự lựa chọn an cư lý tưởng cho cư dân thủ đô thời điểm này.

Dự án cũng hứa hẹn trở thành trung tâm mua sắm, giải trí sầm uất trong khu vực, góp phần thay đổi diện mạo của Thanh Trì trước thềm lên quận.

