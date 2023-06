Techcombank đồng hành cùng diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ 7

Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore (SRBF®), với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững", dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/7/2023. Sự kiện đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Singapore, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề cho sự liên kết sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vinh dự là một trong hai nhà Tài trợ Bạch kim cho Diễn đàn này.

Diễn đàn sẽ là nơi quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo thuộc các lĩnh vực kinh doanh và chính trị, bao gồm nhiều phiên toàn thể, thảo luận nhóm, đối thoại với quan chức chính trị và các phiên họp kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Là nhà tài trợ Bạch kim của SRBF, Techcombank mong muốn chia sẻ tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” và sứ mệnh tiên phong dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng dựa trên ba trụ cột “Số hóa, Dữ liệu, Nhân tài.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/06/2023, Tổng giám đốc Techcombank, Ông Jens Lottner nói: "Đồng hành cùng diễn đàn là một dấu ấn tự hào của Techcombank, góp phần kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương và 10 năm đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Techcombank hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập, và chúng tôi đang tiếp tục cùng nhau kiến tạo thêm nhiều thành công vượt trội, hiện thực hóa sứ mệnh dẫn dắt sự chuyển đổi của ngành ngân hàng Việt Nam, cũng như vai trò tiên phong kết nối tầm khu vực. Cùng với mạng lưới đối tác rộng lớn, chúng tôi thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa tri thức và không ngừng mở rộng giới hạn thành công. Chúng tôi chờ đón những thành quả đạt được cùng nhau tại diễn đàn”.

Trong bối cảnh đầy thách thức của các nền kinh tế sau đại dịch, với nhiều biến động của thị trường, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.., Techcombank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo luồng giao dịch được thông suốt, tối ưu chi phí vận hành chính. Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư cho nền tảng số hóa, và dành nguồn lực cho sáng kiến chuyển đổi trên nền điện toán đám mây. Từ đó, cho phép Techcombank cung cấp trải nghiệm ngân hàng liền mạch, và trải nghiệm khách hàng vượt trội. Toàn bộ hành trình giao dịch của khách hàng với Techcombank được số hóa và cá nhân hóa theo thời gian thực qua các điểm chạm offline và online.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số hóa và dữ liệu, “Nhân tài” luôn là trụ cột quan trọng. Trong năm 2022, nhân viên Techcombank có hơn 900.000 giờ đào tạo - tương đương 70 giờ đào tạo/nhân viên, thông qua các khóa học e-learning và đào tạo trực tiếp. Thông qua hợp tác với Amazon Web Services (AWS), có đến 2.800 nhân viên Techcombank được đào tạo về công nghệ Cloud, với 250 chứng nhận quốc tế do AWS cấp. Techcombank cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tổ chức chiến dịch Overseas Talent Roadshows tại các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như Singapore, London (Anh), San Francisco (Mỹ) và Sydney (Australia) để mời các nhân tài người Việt có kinh nghiệm quốc tế trở về nước, đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình chuyển đổi.

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng, trên hành trình vươn mình trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, và ngang tầm khu vực. Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được tổ chức quốc tế Financial Asia trao tặng danh hiệu "Ngân hàng xuất sắc nhất 2023". Tạp chí The Asian Banker vinh danh Techcombank là “Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam” trong ba năm liên tiếp, ngân hàng đứng đầu về "Giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2023” và là “Ngân hàng tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam năm 2022”.

Được biết, Techcombank cũng vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí uy tín quốc tế The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng quản lý tiền tệ và giao dịch tốt nhất Việt Nam 2023” (Best Cash Management and Transaction Bank in Vietnam) và “Ngân hàng cung cấp giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2023” (Best Collection Management solution via Virtual Account). Đây là các giải thưởng được xét duyệt dựa trên đóng góp của các ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp trước các biến động kinh tế khó lường, bên cạnh các tiêu chí truyền thống như quy mô, tổng tài sản, lợi nhuận…