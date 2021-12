Thận trọng chờ đợi áp lực chốt lời ngắn hạn?

Giao dịch lình xình hôm nay không xấu khi độ rộng duy trì phân hóa và chỉ số chỉ bị tác động từ sự đảo chiều của một số mã trụ. Điểm nhấn là thanh khoản hai sàn niêm yết tiếp tục duy trì nhỏ, đặc biệt UpCoM đột ngột rất thấp.

Chỉ số VNSmallcap chốt phiên hôm nay giảm 0,24% với số mã giảm giá áp đảo. Thanh khoản ở nhóm này tiếp tục duy trì ngưỡng thấp quanh 3 ngàn tỷ đồng. UpCoM chỉ còn sót lại các mã thanh khoản rất kém đóng cửa giá trần.

Sàn UpCoM ghi nhận 18 mã đóng cửa mức cao nhất, nhưng tất cả đều chỉ giao dịch vài trăm tới vài ngàn cổ phiếu. Ở mức giá loanh quanh dưới mệnh thì thanh khoản nhóm này là không đáng kể. Smallcap sàn HNX cũng chỉ có 3 mã trần với độ rộng hẹp.

Như vậy làn sóng đầu cơ đang hạ nhiệt nhanh. Đặc biệt vốn đang rút khỏi sàn UpCoM với tốc độ chóng mặt. Hôm nay giá trị giao dịch sàn này chỉ còn 1.433 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Hiện tượng bốc hơi thanh khoản này càng đáng chú ý khi nhìn lại làn sóng đầu cơ ở sàn này bùng phát lên đỉnh điểm hồi giữa tháng 11 vừa qua, với kỷ lục giao dịch hơn 4.943 tỷ đồng ngày 19/11. Từ đầu tháng 8 đến đỉnh tháng 11, UpCoM-Index tăng 34%.

Giao dịch ở UpCoM từ mức đỉnh cao bắt đầu tụt xuống trong 2 tuần qua và đến hôm nay chỉ còn chưa tới một phần ba so với đỉnh. Nhóm smallcap sàn HoSE ở đỉnh thanh khoản thời điểm giữa tháng 11 cũng đạt trung bình 6,6 ngàn tỷ đồng/phiên và giảm xuống khoảng 4,5 ngàn tỷ hai tuần kế tiếp. Hai phiên gần đây giao dịch còn quanh 3 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên thanh khoản cũng đang giảm chung tại các nhóm cổ phiếu. Rổ Vn30 là ví dụ, hai phiên gần đây cũng chỉ đạt hơn 7,3 ngàn tỷ đồng/phiên. Sàn HoSE khớp lệnh tổng thể cũng lùi về quanh ngưỡng 20 ngàn tỷ/ngày.

Thanh khoản giảm chung có thể do thị trường đang trong giai đoạn thận trọng dò đáy. Sau phiên ngày 6/12 giảm sốc và tạo đáy ngắn hạn, vẫn chưa có tín hiệu đảm bảo thị trường đã điều chỉnh xong. Việc nhà đầu tư bắt đáy sớm có thể chốt lời nhanh là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó hai hôm nay lực cầu mua yếu. Đặc biệt phiên này thị trường lình xình, giá cổ phiếu giằng co cân bằng chứ không còn tăng áp đảo.

Nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay tăng giá khá tốt, nhưng chủ yếu là các mã nhỏ.

Phiên chiều nay tình trạng giằng co còn đưa thị trường vào thế yếu. VN-Index có một nhịp giảm về sát tham chiếu, trong khi VN30-Index còn đỏ. Chỉ số chính chốt phiên tăng nhẹ 0,42% với 3,54 điểm, và có 207 mã tăng/222 mã giảm. VN30-Index tăng 0,23% với 19 mã tăng/10 mã giảm. Nhóm tăng tốt nhất là midcap, trên tham chiếu 0,98% nhưng cũng chỉ có 38 mã tăng/24 mã giảm.

Phiên này chỉ số mất động lực, một phần vì cổ phiếu đã phân hóa nhiều, kể cả ở các blue-chips. Mặt khác, hiện tượng đổi trụ không thật sự thành công. VIC quay đầu giảm 0,75%, VHM giảm 0,74%, HPG giảm 0,84% nhưng nhóm tăng lại thiếu đi các mã lớn. Duy nhất GAS tăng 1,76% là đáng kể và nằm trong Top 10 vốn hóa của chỉ số. VCB tăng quá nhẹ 0,51%.

TPB vẫn là cổ phiếu mạnh nhất, duy trì được mức tăng kịch trần sau khi có tin tăng vốn. Diễn biến của TPB hỗ trợ giá các mã ngân hàng nhỏ. PGB tăng 8,43%, EIB tăng 4,3%, KLB tăng 2,56%, SSB tăng 2,33%, VIB tăng 2,08%, STB tăng 1,96%, SHB tăng 2%, BVB tăng 1,81%... Các mã ngân hàng tăng tuy trên diện rộng nhưng ảnh hưởng giới hạn.

Thị trường suy yếu hơn trong phiên chiều nay do các trụ ít thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt nhịp rơi đột ngột của VIC trong 1 giờ đầu tiên của phiên chiều. Mã này giảm tới 3% so với tham chiếu ngay lập tức kéo tụt các chỉ số xuống. Điểm tích cực là chỉ ảnh hưởng của VIC là đáng kể, không dẫn tới các biến động mạnh hơn. Điểm bất lợi là các cổ phiếu còn lại tăng quá kém. Cuối phiên cung phải nhờ VIC hồi giá lên mà các chỉ số giữ được độ cao trên tham chiếu.

Thanh khoản phiên chiều sàn HoSE cực kém, giao dịch tụt xuống quanh 7,8 ngàn tỷ đồng, VN30 giao dịch hơn 3 ngàn tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sàn này thực tế cũng tăng nhẹ giao dịch, chiếm khoảng 18,8% giá trị khớp cả sàn, cao hơn hôm qua (15%). Tuy nhiên các cổ phiếu khác lại giảm thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ra nhiều hơn, tổng mức bán ròng sàn HoSE đạt 117,5 tỷ đồng. Bộ ba VIC, VHM, VRE được mua ròng tốt nhất với 66 tỷ, 61 tỷ và 55 tỷ đồng. Phía bán có TCH -55 tỷ, HPG -54 tỷ, NVL -50 tỷ, SSI -48 tỷ.