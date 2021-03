Tháng 2/2021, Tp.HCM thu ngân sách đạt gần 74.500 tỷ đồng

Tại cuộc họp trực tuyến báo cáo với Chính phủ về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 2/2021 trên địa bàn Tp.HCM, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cho biết, Tp.HCM đã tổ chức chu đáo Tết Tân sửu 2021 cho người dân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Thành phố đã chi 1.025 tỷ đồng chăm lo cho Tết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, người lao động, công nhân, sinh viên ở lại thành phố dịp Tết đông hơn mọi năm. Thành phố đã dự báo sớm và chỉ đạo vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người dân. Tổng ngân sách từ nguồn xã hội hóa mà thành phố đã vận động được là 239 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 38 tỷ đồng.

Đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều có mức tăng trưởng khả quan hơn cùng kỳ. Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt khoảng 110.675 tỷ đồng, tăng 4,7 % so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,9 %); Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8 tỷ USD (tăng 25,1% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,9 tỷ USD (tăng 53,1% so với cùng kỳ). Trong đó, 3 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng là phân bón, chất dẻo nguyên liệu, linh kiện phụ tùng ô tô đều nhằm phục vụ cho sản xuất trong nước.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch. Trong tháng, không có lượt khách quốc tế mới đến Tp.HCM. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Trong tháng 2/2021, thu chi ngân sách thành phố có dấu hiệu khả quan, tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 74.482,075 tỷ đồng, đạt 20,41% dự toán, tăng 10,51% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 9.533,161 tỷ đồng, đạt 9,83% dự toán.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Tp.HCM trong 2 tháng đầu năm ước tăng 6% so với cùng kỳ. Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trong 2 tháng đầu năm ước tăng 7,8% so với cùng kỳ, cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn ngành.

Về lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong tháng ước đạt 982,5 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 1.966,3 tỷ đồng (tăng 1,7% so với cùng kỳ).

Với tinh thần "Khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ và chủ động", kiên trì nguyên tắc chống dịch "Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch", bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế và Ban Thường vụ Thành ủy, Tp.HCM đã kiểm soát tốt được dịch bệnh. Kết quả là 20 ngày qua Tp.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới. Nhiều hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố được mở cửa trở lại, học sinh cũng được đi học trở lại từ ngày 1/3.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Võ Văn Hoan cho biết: Thành phố sẽ tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, trên tất cả các lĩnh vực; Góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi;

Bên cạnh đó, Tp.HCM cũng ứng dụng trao đổi trực tuyến để duy trì mối quan hệ hợp tác với nước ngoài, giúp kinh tế thành phố không bị gián đoạn trong giai đoạn dịch bệnh; Triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống phưc tạp về an ninh trật tự. Trong mọi tình huống phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố.