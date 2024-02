Tháng 3/2024, Gia Lai đấu giá 85 lô đất

Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đơn vị này sẽ phối hợp với doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát tổ chức đấu giá quyền sử dụng 41 lô đất vào sáng ngày 01/3/2024. Các lô đất đấu giá thuộc địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê.

41 lô đất này là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, có tổng diện tích hơn 6.899 m2.

Diện tích các lô đất từ 107,2 – 276,3 m2. Giá khởi điểm từ hơn 739 triệu đồng đến trên 1,9 tỷ đồng/lô.

Cụ thể, tại thị xã An Khê: đường Ngô Mây đấu giá 04 lô đất; đường Nguyễn Hữu Hảo đấu giá 19 lô đất; đường Nguyễn Tri Phương đấu giá 13 lô đất; đường Quy hoạch D11 đấu giá 05 lô đất.

Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá từ ngày 28/2/2024 đến 14h30 ngày 29/2/2024. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường 23/3, đường Chu Văn An, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Cũng tại địa điểm trên, chiều 01/3/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất, có tổng diện tích 5.781 m2.

Các lô đất đấu giá thuộc các đường Nguyễn Nhạc (03 lô đất), phường An Phú và các đường Nguyễn Văn Linh (18 lô đất), Nguyễn Chí Thanh (23 lô đất) thuộc phường An Tân, thị xã An Khê.

44 lô đất trên đều là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 125 – 183 m2. Giá khởi điểm từ hơn 848 triệu đồng đến trên 1,2 tỷ đồng/lô.

Người tham gia đấu giá đất phải nộp trước khoản tiền khoảng 20% giá khởi điểm từng lô trong 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Vào cuối năm 2023, tỉnh Gia Lai cũng thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 217 lô đất tại các huyện Chư Păh, Ia Grai và Đak Đoa trong tháng 11 và đầu tháng 12/2023.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.575 tỷ đồng (vượt 2,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 94,3% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 1,9% so với năm 2022).

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho biết nguyên nhân khiến kết quả thu ngân sách không đạt là do Luật Đất đai chậm sửa đổi, chưa tháo gỡ khó khăn, xung đột giữa các luật liên quan; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được điều chỉnh kịp thời, chưa gắn liền với các dự án kêu gọi đầu tư, nhất là các dự án có sử dụng đất; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa kịp thời... Việc hụt thu nguồn tiền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2022 và 2023 cũng làm cho nhiều công trình sử dụng nguồn vốn này đã có khối lượng thực hiện nhưng không có nguồn thanh toán.

Ngoài ra, thực trạng người dân kiến nghị về đất đai, nhất là về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất nhiều; phần lớn trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. Các kiến nghị, khiếu nại phát sinh thuộc thẩm quyền của huyện đều đã được cơ bản giải quyết; số còn lại thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, thông tin.

Ông Thảo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phân cấp thẩm quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nhằm giải quyết kịp thời cho người dân.