Tháng 5, VN-Index khó bứt phá vì quy luật "Sell in May"?

Đánh giá về triển vọng thị trường chứng khoán tháng 5/2021, Công ty chứng khoán VNDirect nhấn mạnh: rủi ro đang tăng dần lên và chỉ số VN-Index khó có thể bứt phá mạnh khi thị trường thiếu vắng những thông tin hỗ trợ. “Sell in May and go away” là lựa chọn đang được ưa tiên của một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư.

Theo VNDirect, thị trường còn bị tác động mạnh bởi 4 nguyên nhân.

Thứ nhất, tình hình dịch Covid -19 trong khu vực Đông Nam Á diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4 tại Việt Nam khi nguy cơ xâm nhập từ các nước láng giềng Campuchia và Lào. Nếu dịch bùng phát trở lại sẽ ảnh hưởng lớn đến đà phục hồi kinh tế.

Thứ hai, nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong quý 2/2021 do giá xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến mới của lạm phát, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải thận trọng hơn trong việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Nguy cơ dịch Covid 19 quay trở lại và lạm phát tăng cao là mối quan ngại lớn của thị trường. Chúng tôi dự báo lạm phát bình quân quý 2/2021 có thể chạm ngưỡng 4-5% do giá xăng dầu trong nước tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước", báo cáo phân tích.

Thứ ba, thị trường chứng khoán dần bước vào vùng trống thông tin, không có nhiều thông tin hỗ trợ sau khi hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thứ tư, margin đang ở mức cao, một số công ty chứng khoán đã vượt trần cho vay ký quỹ. “Theo thống kê của VnEconomy, hơn 30 công ty chứng khoán trên thị trường tính đến 31/3/2021 đã cho nhà đầu tư vay hơn 110.000 tỷ đồng, là mức cao kỷ lục của chứng khoán Việt Nam. Margin cao tiềm ẩn rủi ro lớn khi thị trường điều chỉnh”, VNDirect nhấn mạnh.

Ngoài ra, VNDirect cho rằng, tại ngày 26/04/2021, P/E của VN-Index ở mức 18,4 lần, cao hơn 11,5% so với mức bình quân 5 năm là 16,5 lần và cao hơn 6,4% so với thời điểm đầu năm 2021. P/E forward 2021 của VN-Index đang ở mức 16,3 lần. Mặt bằng định giá hiện tại của thị trường đang ở mức hợp lý, không còn rẻ nữa, thị trường cần thêm thời gian để kết quả kinh doanh cải thiện và kéo mặt bằng định giá về mức hấp dẫn hơn.

P/E Vn - Index so với các thị trường trong khu vực.

Trên cơ sở đó, VNDirect dự báo “chỉ số Vn-Index dao động trong vùng từ 1.160-1.260 điểm trong tháng 5/2021. Nhà đầu tư nên chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu về ngưỡng an toàn để giảm thiểu rủi ro”.

Mặc dù vậy, VNDirect cho rằng thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong cuộc họp gần nhất ngày 27-28/4, FED cam kết duy trì lãi suất thấp đến khi nền kinh tế “tạo việc làm tối đa và lạm phát tăng lên trên 2%” và tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD mỗi tháng (gói nới lỏng định lượng QE). Thị trường tài chính quốc tế tiếp tục hưởng lợi từ chính sách nởi lỏng tiền tệ của FED.

Ngoài ra, tăng trưởng GDP Việt Nam quý 2/2021 sẽ được khuếch đại từ mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo mới nhất, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 6% trong năm 2021 từ mức 5,5% trong báo cáo trước đó. Tại Việt Nam, VNDirect dự báo tăng trưởng GDP có thể cải thiện mạnh lên mức 7,5% so với cùng kỳ trong quý 2/2021 với điều kiện không để dịch Covid-19 bùng phát trong nước.