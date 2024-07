Thanh Hóa gỡ khó cho các dự án cụm công nghiệp trên tinh thần “5 - 5 - 3”

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo Sở Công thương Thanh Hóa đã thông tin về tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh này đến 23/7/2024.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 46 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, trong đó có cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống đã thu hồi do chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện, 1 cụm công nghiệp đang dừng thực hiện do nằm trong phạm vi nghiên cứu Khu di tích lịch sử - văn hóa, 2 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, đang thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp là cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà và cụm công nghiệp Thái Thắng, còn lại 42 cụm công nghiệp đang thực hiện.

Đại diện Sở Công thương Thanh Hóa thông tin tại hội nghị

Đối với các cụm công nghiệp đang thực hiện tại tỉnh này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như một số cụm công nghiệp đã thành lập nhưng chưa có chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa để bố trí thực hiện dự án; việc rà soát, thực hiện thủ tục đất đai của một số chủ đầu tư, huyện, ngành còn chậm, kéo dài, không xác định rõ diện tích đất phải chuyển đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cùng với đó việc xác định giá đất làm cơ sở cấp quyền sử dụng đất của một số cụm công nghiệp chậm dẫn đến chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất gặp khó khăn, một số UBND cấp huyện, chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, tích cực phối hợp triển khai dự án.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp

Trước vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu lãnh đạo từng địa phương, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc và cam kết thời gian hoàn thành.

Ông Liêm yêu cầu các địa phương tập trung công tác GPMB, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh; định kỳ hằng tháng yêu cầu các địa phương gửi báo cáo tiến độ để Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung giải quyết hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường…, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục.

Đối với từng cụm công nghiệp tại từng địa phương, ông Liêm yêu cầu lãnh đạo ngành, địa phương báo cáo cụ thể vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư trên tinh thần “5 - 5 - 3”: chủ đầu tư trình thủ tục gửi xin ý kiến cấp huyện giải quyết trong vòng 5 ngày; các thủ tục, vướng mắc gửi cấp sở, ngành cần giải quyết trong vòng 5 ngày và sở, ngành gửi xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ trả lời, giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, toàn tỉnh có 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.267,25 ha.

Việc đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp ì ạch tại địa phương này đã làm "nóng" nghị trường tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII diễn ra tháng 12/2023.

Để kịp thời khắc phục tình trạng hạ tầng cụm công nghiệp thiếu đồng bộ nêu trên, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương và các các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những cam kết về các giải pháp khắc phục tình trạng trên, đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

Ngay đầu năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nêu rõ, UBND tỉnh Thanh Hóa kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ mà nguyên nhân do chủ đầu tư không đủ năng lực hoặc không tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.