Thanh Hóa thu ngân sách nội địa đạt hơn 20.400 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục Thuế Thanh Hóa, trong tháng 7/2024, ước tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh Thanh Hóa là 2.005 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán Bộ Tài chính và đạt 9,1% dự toán UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 137,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu 1.272 tỷ đồng, đạt 8,8% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 108,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, ước tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh này là 20.408 tỷ đồng, đạt 95,3% dự toán Bộ Tài chính và đạt 92,7% dự toán UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 149,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu 12.790 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 129,9% so với cùng kỳ.

Một số một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa đến từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Thanh Hóa ước thu 7 tháng được 5.133 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 125,2% so cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu thu đạt khá so với dự toán và cùng kỳ do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm 87,2% dự toán thu lĩnh vực này) nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai tháng 11/2023 là 476 tỷ đồng; giá xăng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiêu thụ cao do giá dầu thô tăng; Công ty hoạt động với trên 120% công suất để tăng nguồn cung xăng dầu ra thị trường do Nhà máy lọc dầu Dung Quất có kế hoạch bảo dưỡng tổng thể nhà máy.

Trong 7 tháng qua, Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn nộp ngân sách nhà nước là 4.571 tỷ đồng đạt 108,8% dự toán giao, bằng 127,6% so với cùng kỳ.

Tiếp đến, khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước thu 7 tháng được 838 tỷ đồng, chủ yếu với khoản thu đến từ một số doanh nghiệp trọng điểm. Cụ thể, Công ty TNHH 1 TV thuốc lá Thanh Hóa nộp ngân sách là 343,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa nộp ngân sách là 137,3 tỷ đồng. Công ty CP xi măng Bỉm Sơn nộp ngân sách là 48,4 tỷ đồng.

Khu vực công thương mại và dịch vụ ngoài quốc doanh, Thanh Hóa ước thu 7 tháng được 2.188 tỷ đồng, đạt 81% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 114,7% so cùng kỳ. Nguyên nhân thu khá so với dự toán là do Cục Thuế Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quản lý và thu ngân sách có hiệu quả như công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế. Công ty TNHH Long Sơn kê khai bổ sung và nộp thuế tài nguyên là 93,8 tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân, Thanh Hóa ước thu 7 tháng được 649 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 109,6% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ, Thanh Hóa ước thu 7 tháng được 500 tỷ đồng.

Thuế bảo vệ môi trường, Thanh Hóa ước thu 7 tháng được 1.219 tỷ đồng, đạt 84,5% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, bằng 179,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt khá so với cùng kỳ Công ty CP Anh Phát Petro, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế bảo vệ môi trường nợ đọng của kỳ phát sinh tháng 11/2023 là 60 tỷ đồng.

Các khoản thu từ đất của tỉnh này trong 7 tháng qua, như thu tiền sử dụng đất được 7.595 tỷ đồng, bằng 201,4% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước được 1.172 tỷ đồng, bằng 580,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân một số dự án nộp tiền thuê đất 1 lần là gần 607 tỷ đồng.