Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng bắt đầu “hạ độ cao”

Theo cập nhật thị trường từ nhóm nghiên cứu thị trường của MSB, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm trong 2 tuần gần đây, thanh khoản hệ thống dồi dào hơn so với giai đoạn trước. Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng.

Cụ thể, tuần từ 13/02 - 17/02, lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Chốt ngày 17/02, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: ON (qua đêm) 4,67% (giảm 0,30 đpt (điểm phần trăm) so với phiên cuối tuần trước đó); 1W (1 tuần) 5,09% (-0,36 đpt); 2W (2 tuần) 5,51% (-0,62 đpt); 1M (1 tháng) 6,40% (-0,73 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ qua các phiên. Phiên cuối tuần 17/02, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: ON 4,43% (-0,01 đpt); 1W 4,58% (không thay đổi); 2W 4,70% (không thay đổi) và 1M 4,83% (-0,02 đpt).

Không chỉ trên thị trường liên ngân hàng, những diễn biến mới đây trên thị trường 1 (nơi diễn ra các giao dịch giữa các ngân hàng với doanh nghiệp và người dân) cũng cho thấy xu hướng hạ nhiệt của cả lãi suất huy động và cho vay.

Một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động trong biên độ 0,5%-1% so với trước tế.

Cùng với xu hướng hạ nhiệt của lãi suất huy động, một số ngân hàng đã công bố các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất cho vay dành cho những nhóm khách hàng nhất định.

Đáng chú ý, Agribank cho biết những khách hàng có dư nợ vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31/01/2023 gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 hoặc do ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô sẽ được Agribank xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất.

Trong đó, mức điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3%/năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến 31/12/2023 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ 31/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

Cũng theo nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở tuần từ 13/02 - 17/02, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất ở mức 6,0%. Có 229,06 tỷ đồng trúng thầu; có 8.407,22 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 07 ngày và 91 ngày, đấu thầu lãi suất. Có hơn 86.999 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất trúng thầu từ mức 4,69% xuống mức 3,79%; có 15.000 tỷ đồng trúng thầu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất từ 5,75% xuống mức 5,5%; có 84.999,5 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 25.178 tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 21.223,06 tỷ VND, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở mức 101.999,5 tỷ VND.

Trong tuần từ 13/02 - 17/02, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng cả 5 phiên. Chốt ngày 17/02, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.639 VND/USD, tăng 13 đồng so với cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD; tỷ giá bán giao ngay ở mức 24.780 VND/USD.

Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua. Chốt phiên giao dịch cuối tuần 17/02, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.822 VND/USD, tăng mạnh 247 đồng so với phiên cuối tuần trước đó, tương đương tăng hơn 1%.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng nằm trong xu hướng tăng trong tuần qua. Chốt phiên 17/02, tỷ giá tự do tăng 70 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với tuần trước đó, giao dịch tại 23.645 VND/USD và 23.695 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến quanh 23.650-23.700 đồng/USD, tăng khoảng 70 đồng so với tuần trước đó.