Thành phố Tây Ninh chính thức là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tây Ninh

Theo Quyết định, phạm vi công nhận loại đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính của TP. Tây Ninh hiện hữu. Trong đó, khu vực nội thành gồm 7 phường (các phường 1, 2, 3, 4, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh), khu vực ngoại thành gồm 3 xã (các xã Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân). Việc được công nhận đô thị loại II sẽ giúp TP. Tây Ninh phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân thành phố.

TP. Tây Ninh nằm cách TP. Hồ Chí Minh 99km theo QL22, TL782, cách biên giới Campuchia 45km về phía Tây Bắc, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế tỉnh Tây Ninh; trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Thành phố có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, có cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, thuận lợi phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.

Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, TP. Tây Ninh (đô thị loại II) được xác định là cực tăng trưởng của vùng, phát triển các chức năng về kinh tế cửa khẩu, kho vận, trung chuyển hàng hóa trên trục hành lang xuyên Á; công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng cây công nghiệp.

Đồng thời phát triển du lịch sinh thái rừng, du lịch văn hóa lịch sử tầm quốc gia, quốc tế; có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, bảo tồn cảnh quan rừng và sự đa dạng sinh học của vùng TP. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 45 - 50%.

Thời gian qua, TP. Tây Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người bằng 1,53 lần so với cả nước; cân đối thu - chi ngân sách dư…

Mới đây, vào ngày 25/2, thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng được công nhận đô thị loại III. Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, thị xã Hòa Thành đạt đô thị loại III với phạm vi gồm toàn bộ ranh giới thị xã Hòa Thành có diện tích tự nhiên khoảng 82,92km2. Trong đó, khu vực nội thị bao gồm 4 phường (Long Hoa, Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Hiệp Tân) và khu vực ngoại thị gồm 4 xã (Trường Tây, Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hòa).

Thị xã Trảng Bàng đạt đô thị loại III với phạm vi gồm toàn bộ ranh giới thị xã Trảng Bàng có diện tích tự nhiên khoảng 340,14km2. Trong đó, khu vực nội thị gồm 6 phường (Trảng Bàng, Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, An Tịnh, An Hòa) và khu vực ngoại thị gồm 4 xã (Đôn Thuận, Hưng Thuận, Phước Bình, Phước Chỉ). Thị xã Trảng Bàng là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Tây Ninh với vùng Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh, có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng quan trọng.

Bên cạnh đó, Trảng Bàng còn là trung tâm kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ, du lịch; trung tâm công nghiệp đa ngành, dịch vụ logistics có vai trò trọng điểm trong vùng động lực phát triển kinh tế, xã hội phía Nam tỉnh. Ngoài ra, thị xã Trảng Bàng luôn giữ vai trò quan trọng có sức hút và tác động lớn đối với khu vực vùng TP. Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các nước ASEAN.

Hiện, hai đô thị trên đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chung phát triển đô thị quốc gia, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kế hoạch phát triển đô thị của địa phương, làm tiền đề phát triển kinh tế, xã hội, từng bước phấn đấu theo tiêu chí đô thị loại II trong thời gian tới.