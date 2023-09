Thành phố Thuận An đón “cú huých” hạ tầng trong quy hoạch đến năm 2040

Ngày 28/7/2023, UBND Bình Dương đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 với định hướng phát triển thành thành phố thông minh, hiện đại, đô thị loại 1 theo hướng phát triển dịch vụ, công nghiệp quy mô lớn. Theo đồ án trên, thành phố Thuận An chuẩn bị đón loạt nâng cấp về hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Với địa thế liền kề TP.HCM dọc theo sông Sài Gòn, thành phố Thuận An sẽ xây dựng thêm ba cây cầu bắt qua sông Sài Gòn tăng vai trò đầu mối giao thông và tính liên kết giữa 2 địa phương. Cụ thể cầu trên đường cầu Tàu (phường Hưng Định); cầu Vĩnh Phú (đường VP09) kết nối với quận 12 - TP.HCM và phục hồi cầu sắt Lái Thiêu thành cầu kiến trúc cảnh quan.

Đồng thời, thành phố Thuận An nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch khác như: đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, đại lộ Bình Dương, ĐT 743a, ĐT 743b, ĐT 746, …

Nổi bật nhất, đại lộ Bình Dương - Tuyến giao thông “huyết mạch” kết nối Bình Dương với TP.HCM và Đông Nam Bộ sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 1.400 tỉ đồng, đã khởi công vào đầu quý 2/2022. Việc thi công được thực hiện kiểu “cuốn chiếu”, giải tỏa đến đâu làm đến đó. Trong đó, khu vực trung tâm như phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất khi giải tỏa được áp lực giao thông và chuẩn bị cho phát triển đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, đoạn đi qua địa bàn phường Vĩnh Phú từ cổng chào Vĩnh Phú đến giao lộ Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một dài 12,7km, sẽ mở rộng thêm 2 làn xe rộng từ 12 đến 18m, nâng tổng số làn xe lên 08 làn, bề mặt đường rộng từ 39,5 đến 40,5m. Đồng thời, thành phố Thuận An phê duyệt mở rộng diện tích công viên, mảng xanh, đầu tư vỉa hè, hạ tầng thoát nước, đồng bộ hoàn thiện cảnh quan đô thị, ưu tiên các khu vực dọc theo sông Sài Gòn.

Dự án mở rộng đại lộ Bình Dương đang được triển khai quyết liệt để sớm hoàn thiện toàn tuyến. Ảnh: Quốc Anh.

Với việc nâng cấp đồng bộ, đại lộ Bình Dương thu hút ngày càng nhiều các mô hình kinh doanh, dịch vụ thương mại và các dự án an cư đầu tư bài bản như: The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Rivana, Happy One Central, Happy One, … Trong đó, The Emerald 68 là dự án mới và ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ thị trường do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đồng là chủ đầu tư.



The Emerald 68 sở hữu hai mặt tiền đường là đại lộ Bình Dương và đường Vĩnh Phú 16, phường Vĩnh Phú, cách bờ sông Sài Gòn chỉ 350m, giáp ranh TP.HCM, có thể di chuyển đến thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một và trung tâm quận 1 chỉ từ 15-20 phút. Dự án sở hữu hơn 25 tiện ích đẳng cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, vui chơi, giải trí, mua sắm được đánh giá sẽ góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống tại thành phố Thuận An theo Đồ án.

Những dự án dọc theo đại lộ Bình Dương hưởng lợi nhiều nhất từ Đồ án quy hoạch tổng thể thành phố Thuận An. Phối cảnh The Emerald 68.

Ngoài ra, hàng loạt hệ thống giao thông đối nội quan trọng trên địa bàn phường Vĩnh Phú cũng được nâng cấp và mở rộng với lộ giới từ 32-54m như: đường Thủ Khoa Huân, Độc Lập, Tự Do, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Triết,..

Sở dĩ, phường Vĩnh Phú được thành phố Thuận An chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hơn cả là vì đây là khu vực cửa ngõ của tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với TP.HCM. Nơi đây giữ vai trò tâm điểm hoạt động thương mại - dịch vụ của Thuận An, thu hút ngày càng nhiều cư dân “an cư lập nghiệp”. Phường Vĩnh Phú còn là địa phương an cư lý tưởng cho người lao động tại TP.HCM nhờ kết nối giao thông tốt, chuẩn sống đang được chú trọng nâng cấp không khác biệt nhiều với các vùng lân cận thuộc TP.HCM.

Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng cơ sở trên địa bàn phường Vĩnh Phú chưa phát triển tương xứng, còn nhiều tuyến đường nhỏ, manh mún. Vì vậy, khi các dự án hạ tầng giao thông theo Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 hoàn thiện, sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế, mở ra thêm loại hình kinh tế du lịch sinh thái ven sông; góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn phường Vĩnh Phú nói riêng và thành phố Thuận An nói chung.



Trong đó, những sản phẩm bất động sản hướng tới nhu cầu ở thực đón làn sóng nhập cư từ nhiều tỉnh thành khác và xu hướng giãn dân từ TP.HCM đến thành phố Thuận An, được các chuyên gia nhận định vẫn sẽ “âm thầm” tăng trưởng tỷ lệ thuận với sự phát triển hạ tầng, kinh tế của khu vực, bất chấp những biến động lên xuống của thị trường.