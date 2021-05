Thấy gì qua thương vụ đầu tư chiến lược của Bitexco vào thị trường miền Trung

Đây là một trong những dự án đầu tư chiến lược của Bitexco với kỳ vọng sẽ tạo hướng đi mới, đột phá cho thị trường du lịch truyền thống miền Trung.

WELLNESS TRAVEL: HƯỚNG ĐI MỚI GIÀU TIỀM NĂNG

Wellness travel hay còn gọi là du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe là sự giao thoa giữa du lịch truyền thống và ngành chăm sóc sức khỏe phục vụ cho nhu cầu sống lành mạnh của mỗi người. Khác với loại hình du lịch truyền thống và khác với medical tourism, du lịch wellness không tập trung vào nghỉ dưỡng đơn thuần, cũng không tập trung chữa trị bệnh lý mà thiên về nghỉ dưỡng, nuôi dưỡng tinh thần, hồi phục cơ thể, đem lại không gian và thời gian thư giãn, thoải mái cho du khách.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề; đặc biệt là ngành du lịch dịch vụ. Trước tình hình thế giới, đặc biệt là Châu Á vẫn có diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh mới, du lịch nghỉ dưỡng trong nước kết hợp chăm sóc sức khỏe trở thành lựa chọn hợp lý nhất tại thời điểm này. Giữa “tâm bão” Covid-19, WHO đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch rất tốt. Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, có nhiều tiềm năng để phát triển đẩy mạnh ngành wellness travel.

Việt Nam là quốc gia được thiên nhiên ưu ái và trao tặng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Theo “Danh bạ các nguồn khoáng, nước nóng” - 1998 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, nước ta hiện có hệ thống gần 400 nguồn khoáng thiên nhiên trải dài từ Nam ra Bắc, trong đó có khoảng hơn 150 nguồn khoáng đạt độ nóng tự nhiên. Những công dụng tuyệt vời của khoáng nóng thiên nhiên với sức khỏe con người đã được giới chuyên môn công nhận cũng như thực tế chứng minh trong nhiều năm qua.

Dòng khoáng nóng tại Kawara My An Onsen Resort được đánh giá là giàu lưu huỳnh và khoáng chất bậc nhất, rất có lợi cho sức khỏe.

Những sản phẩm du lịch wellness khá đa dạng, phù hợp với gần như mọi lứa tuổi và thể trạng du khách. Trên thế giới hiện nay, loại hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe này thường có dạng nghỉ dưỡng kết hợp tham gia các khóa tập thể dục dưỡng sinh, thiền, yoga, spa, onsen (ngâm tắm khoáng nóng phục hồi sức khỏe), vẽ tranh…

Trong các hình thức kể trên, từ lâu hình thức ngâm tắm Onsen đã trở nên phổ biến trên thế giới, đặc biệt khi con người ngày càng có xu hướng chăm sóc và hồi phục sức khỏe theo các phương pháp tự nhiên. Bởi vậy, việc lựa chọn nguồn khoáng nóng giàu khoáng chất và áp dụng quy trình onsen chuẩn Nhật luôn là yếu tố quan trọng góp phần tối ưu hóa tác dụng của phương pháp tắm onsen.

ĐIỂM SÁNG CHO THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MIỀN TRUNG

Kawara My An Onsen Resort được biết tới là quần thể nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao mang tới cho du khách những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Huế. Là nhà đầu tư chiến lược tại Huế, Bitexco mang tâm huyết kết nối những thương hiệu hàng đầu như Kawara Resort (thương hiệu nổi tiếng về onsen và dịch vụ nghỉ dưỡng tại Nhật Bản), Raymond (thương hiệu kiến trúc hàng đầu),… để kiến tạo Kawara My An Onsen Resort thành điểm đến mới, hấp dẫn và đẳng cấp cho du lịch miền Trung, với mong muốn góp phần tạo ra chuẩn mực về nghỉ dưỡng wellness cho thị trường.



Lý giải về lý do đầu tư vào Kawara My An Onsen Resort, đại diện chủ đầu tư Bitexco cho biết, lâu nay nguồn khoáng nóng Mỹ An (Huế) được ví như “thần dược” cho sức khỏe và sắc đẹp bởi chứa hàm lượng H2S + HS (Lưu huỳnh) lên tới 64,5mg/l - một chỉ số an toàn lý tưởng cho trị liệu và chăm sóc sức khoẻ. Nhiệt độ của khoáng nóng Mỹ An cũng được đánh giá là lý tưởng cho onsen với mức nhiệt tự nhiên 52 độ C khi lộ thiên và 42 độ C khi về bể.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, để phát huy tối đa hiệu quả của khoáng nóng Mỹ An cần một quy trình chuẩn quốc tế, được nghiên cứu và đầu tư bài bản, nhằm đem lại ích lợi tối đa cho cộng đồng. Vì vậy, với sự nỗ lực của Bitexco, lần đầu tiên Kawara Resort (Nhật Bản) xuất khẩu công nghệ onsen và quy trình chuẩn Onsen truyền thống áp dụng trên nền khoáng nóng Mỹ An tạo ra liệu pháp onsen hoàn hảo. Và lần đầu tiên văn hóa dịch vụ Omotenashi (Nhật Bản) được đưa vào nguyên vẹn với những thông điệp ấn tượng: văn hóa từ trái tim tới trái tim - trao đi niềm vui để nhận lại nụ cười.

Do đó, Bitexco đã tập trung nguồn lực đầu tư để lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách được trải nghiệm tắm Onsen theo quy trình chuẩn Nhật Bản 9 bước từ nguồn khoáng nóng Mỹ An quý hiếm, giàu khoáng chất, hoặc trải nghiệm liệu pháp xông Ganban nguyên bản Nhật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ xây dựng những gói sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng đạt tiêu quốc tế, Bitexco cũng chú trọng tới không gian tinh tế hài hòa nhằm đem lại những trải nghiệm cao cấp nhất dành cho du khách.

Không gian kiến trúc của Kawara My An Onsen Resort đậm nét giao thoa kiến trúc Nhật Bản và kiến trúc cố đô xưa: đó là kiến trúc Zen đem lại cảm giác gắn kết con người với thiên nhiên, dẫn dắt chuyển nhịp hài hòa giữa sự tinh khiết, khoáng đạt của không gian bên ngoài với sự tinh tế, tối giản và tiện nghi của nội thất bên trong. Bên cạnh đó là những hành lang dài mô phỏng kiến trúc hành lang cung điện Huế xưa và phảng phất những sắc màu pháp lam Huế được phối tinh tế trong các khu villas.

Tỉ mỉ, kỹ lưỡng tới từng chi tiết là minh chứng rõ nét cho việc chủ đầu tư nâng niu, trân trọng từng trải nghiệm, cảm xúc của du khách. Đây được đánh giá là yếu tố then chốt tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm chiến lược của Bitexco - điểm nhấn quan trọng giúp thu hút khách hàng trong thời điểm toàn cảnh thị trường du lịch dịch vụ đang ảm đạm.

Chính vì vậy, thương vụ đầu tư chiến lược vào Khu nghỉ dưỡng onsen cao cấp tại Huế của tập đoàn Bitexco được giới kinh doanh đánh giá là bước đi cẩn trọng những cũng đầy khôn ngoan vì đã đón đầu xu thế, tạo ra hướng đi mới cho thị trường du lịch wellness cao cấp tại Huế cũng như thị trường miền Trung.

Vốn được biết tới là nhà đầu tư luôn có những bước đi khác biệt và tiên phong ở lĩnh vực đầu tư của mình, Bitexco một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn khi đặt mục tiêu kinh doanh nhân văn nhưng luôn tạo ra những giá trị kiến tạo mang tính biểu tượng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống với những giá trị sống đích thực, bền vững.