The Coral Special Editions: Phá vỡ mọi giới hạn của bất động sản siêu cao cấp

Bộ sưu tập The Coral Special Editions - phiên bản đặc biệt của dòng “siêu dinh thự” The Coral đã chính thức được Gran Meliá Nha Trang và chủ đầu tư KDI Holdings cho ra mắt. Với mức định giá cho mỗi căn dinh thự từ 10 - 15 triệu USD, theo giới quan sát, giá trị và đẳng cấp của The Coral Special Editions đến từ sự cộng hưởng của các yếu tố “vị trí độc nhất - thiết kế tinh xảo - dịch vụ thượng hạng”.

Dinh thự đảo - Riêng tư tuyệt đối

Một trong những tham số tạo nên mức giá đắt đỏ cho The Coral Special Editions đến từ vị trí nằm trên phần đảo tách biệt, nhô ra khỏi “bán đảo tỷ phú” chung, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Xét về phong thuỷ, không chỉ được các kiến trúc sư kỹ lưỡng nghiên cứu nhằm tạo ra thế đất “tài lộc”, “tụ thủy sinh phú quý”, nở hậu với mặt tiền siêu lớn ôm trọn từ 40 đến 75m biển Đông mỗi căn, mà The Coral Special Editions còn sở hữu yếu tố mơ ước của một bất động sản - “thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước” nhờ thế đất trước thấp sau cao, lưng tựa núi mặt hướng biển, xung quanh được bao bọc bởi những mảng xanh rộng lớn.

Không chỉ có vậy, The Coral Special Editions còn được bao quanh bởi dải san hô nằm trong dự án tái sinh và bảo tồn san hô Vạn San Đảo do Chủ đầu tư KDI Holdings tài trợ với số vốn ban đầu lên tới 15 tỷ đồng và quy mô 2ha, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của hệ sinh thái biển Nha Trang.

Sản phẩm giới hạn cùng kiến trúc bề thế

Không chỉ được ưu ái ở vị trí duy nhất thuộc 2 nhánh đảo của đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang, mỗi căn dinh thự The Coral Special Editions sở hữu diện tích siêu lớn, từ 900 đến 1400m2, từ đó, có thể dễ dàng thiết kế không gian sống và bố trí tiện ích đẳng cấp chuẩn “luxury second-home” dành cho giới siêu giàu với phòng quản gia, bể bơi riêng, cùng nhiều tùy biến độc đáo như nội thất nhập khẩu Italia, Tây Ban Nha cùng tùy chọn may đo các phòng chức năng theo nhu cầu gia chủ thành phòng làm việc từ xa, “rạp hát tại gia”, lounge xì gà và rượu vang, khu gym, spa tại nhà…

10 sản phẩm giới hạn, được quản lý vận hành bởi thương hiệu Gran Meliá đẳng cấp, thuộc bộ sưu tập The Coral Special Editions đều sở hữu vườn thượng uyển bao quanh, một chuẩn mực trong kết cấu của các dinh thự lớn trên thế giới. Dòng tư dinh nghệ thuật - The Coral Artistry thuộc bộ sưu tập The Coral Special Editions sở hữu 2 bể bơi với tổng diện tích lên tới 130m2 hay ban công rộng đến 70m2, cùng tiết diện tiếp xúc mặt biển siêu lớn lên tới 75m. Chủ sở hữu vừa được tận hưởng sự riêng tư, vừa như sở hữu cả một khoảng trời thiên nhiên và biển Đông rộng lớn cho riêng mình.

Kiến trúc bề thế với diện tích siêu lớn từ 900-1500m2, bao quanh bởi vườn thượng uyển rực rỡ.

Nội thất nhập khẩu siêu cao cấp: Tinh tế đến từng chi tiết

Theo công bố từ Gran Meliá Nha Trang và chủ đầu tư KDI Holdings, The Coral Special Editions tung ra thị trường 3 phiên bản giới hạn, bao gồm: The Coral Artistry - mang đậm dấu ấn của loại hình bất động sản nghệ thuật; The Coral x Cavalli - sở hữu nội thất đến từ bộ sưu tập hàng hiệu của “quý ông hoang dã của làng mốt Ý”; The Coral x Porsche - lấy cảm hứng từ thiết kế huyền thoại của thương hiệu xe hơi siêu sang từ Đức. Hiện nay, The Coral Artistry là phiên bản đầu tiên đang được giới thiệu ra thị trường.

Không chỉ là tuyệt tác nghệ thuật của kiến trúc, thiên nhiên và văn hóa, The Coral Artistry còn ẩn chứa mong muốn mang đến một không gian ứng dụng nghệ thuật vào đời sống của chủ đầu tư, nơi chứng kiến sự hoà hợp giữa hội hoạ Việt Nam trên nền nội thất Châu Âu đương đại đến từ bộ sưu tập mới nhất năm 2022 của thương hiệu nội thất thiết kế hàng đầu nước Ý Minotti.

Số lượng giới hạn cực khó để sở hữu

Vị trí “đảo trong đảo”, diện tích lớn từ 900-1400m2, quản lý vận hành bởi thương hiệu Gran Meliá đẳng cấp, The Coral Special Editions chỉ mang đến thị trường duy nhất 10 căn dinh thự. Chính số lượng giới hạn của dòng dinh thự này đã đưa The Coral Special Editions lọt vào danh sách những dinh thự siêu đắt đỏ thế giới, góp phần đưa bất động sản siêu cao cấp của Việt Nam dần tiệm cận với thế giới khi số lượng dinh thự triệu USD ngày càng gia tăng.

Ban cộng khổng lồ rộng 70m2 mở ra tầm nhìn triệu đô ôm trọn quang cảnh vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

Dịch vụ thượng hạng, trải nghiệm tinh hoa

Gran Meliá Nha Trang nói chung và The Coral Special Editions nói riêng còn được nâng lên tầm bởi nhiều dịch vụ thượng hạng nằm ngoài phân khúc nghỉ dưỡng truyền thống hiện nay.

Bên cạnh các tiện ích sang trọng như spa hang đá, hồ lagoon khoáng nóng mặt biển rộng 4000m2 lớn nhất Việt Nam, nhà hàng Michelin phong cách Tây Ban Nha đầu tiên tại Việt Nam, bến đỗ du thuyền, dịch vụ Red Level – tiêu chuẩn cao nhất của Gran Meliá toàn cầu, bao gồm nghi thức mùi hương spa tại gia - Ritual Room, dịch vụ đưa đón bằng xe sang, quản gia riêng 24/7… sẽ sẵn sàng phục vụ các quý chủ nhân. Hơn thế nữa, với phiên bản The Coral Artistry, chủ nhân còn được trải nghiệm dịch vụ kết nối và tư vấn nghệ thuật do các nhà giám tuyển và tư vấn nghệ thuật đồng hành.

Đây là món quà mà Gran Meliá Nha Trang gửi tặng các chủ nhân để có thể thưởng lãm trọn vẹn tinh hoa nghệ thuật trong cuộc sống thường nhật, cũng như trải nghiệm một cuộc sống đáng sống.