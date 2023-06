The Fibonan thiết lập trạm cân bằng cho những người sống trẻ

Xu hướng work-life balance được giới trẻ thành đạt ưa chuộng

Thuật ngữ work-life balance chỉ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Xu hướng này đang được các doanh nhân thành đạt và giới trẻ trên thế giới theo đuổi.

Năm 2022, tại Mỹ, trong số 4.000 người được hỏi trong Khảo sát nghề nghiệp của FlexJobs, 63% cho biết họ chọn cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn là mức lương cao. Điều này cũng tương tự ở Anh, dữ liệu từ một cuộc khảo sát với hơn 9.000 công nhân cho thấy 65% người tìm việc ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn là lương và phúc lợi.

Tại Việt Nam, trước đây, nhiều người vẫn đang gặp bế tắc trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đặc biệt là người trẻ, thế hệ đang chịu áp lực lớn từ việc học tập, công việc và sự thành công của người khác. Nhiều người trẻ đang bị vắt kiệt sức lực trên bàn làm việc trong bốn bức trường từ sáng tới khuya mà không có thời gian để tiêu tiền, tận hưởng cuộc sống.

Tuy nhiên, đại dịch và sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng work-life balance tại Việt Nam, thay đổi quan điểm về công việc và cuộc sống của rất nhiều người trẻ.

Bạn Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình thuộc trường phái workaholic (người nghiện việc) mình dành rất nhiều thời gian cho công việc, có những lúc kiếm được rất nhiều tiền nhưng mình thậm chí còn không có thời gian tiêu tiền, sức khỏe giảm sút đáng kể, nhiều khi cảm thấy rất trống rỗng, không biết mình phấn đấu vì điều gì. Sau khi thực hành cân bằng cuộc sống, mình tận hưởng và khám phá cuộc sống một cách sâu sắc hơn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, có thời gian cho các mối quan hệ. Và quan trọng là bản thân mình thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, yêu công việc một cách tích cực hơn”.

Cũng theo đuổi phong cách work-life balance, anh Hoàng Minh (một quản lý tại Hà Nội) cho biết: “Sau đại dịch, tôi cho phép nhân viên linh hoạt đăng ký làm việc từ xa nếu cần. Tôi luôn khuyến khích đội nhóm của mình dành nhiều thời gian cho bản thân. Sau 5h30 là văn phòng của tôi tắt điện. Bản thân tôi cũng thích làm việc ngay tại nhà để giảm thiểu thời gian đi lại. Một góc phòng làm việc riêng tư, một ban công với không gian mở nhìn ra khuôn viên xanh ngay tại nhà giúp hiệu suất công việc tăng cao.”

Nhiều người trẻ thành đạt ưu tiên lựa chọn không gian sống tiện nghi để đáp nhu cầu cần bằng cuộc sống. Họ cho rằng, nhà không phải là nơi trở về để buông xả, mà là nơi tận hưởng, trạm cân bằng thân - tâm - trí, bệ phóng cho tinh thần sống trẻ tích cực.

The Fibonan - Trạm cân bằng dành cho những người sống trẻ

Bắt kịp xu thế work-life balance đang tràn vào Việt Nam, ngay từ khi được “thai nghén”, The Fibonan đã mang sứ mệnh trở thành trạm cân bằng cho những người theo đuổi phong cách sống trẻ. Điều đó thể hiện rõ nét qua vị trí, thiết kế kiến trúc, môi trường sống, không gian sống, hệ sinh thái tiện ích và phong cách sống mà dự án định hình cho mỗi cư dân.

Trước tiên, The Fibonan cũng sở hữu một vị trí đắc địa giữa 2 siêu đô thị quy mô tầm cỡ và hiện đại bậc nhất cả nước tại khu phía Đông Hà Nội. Vị trí này vừa đủ gần để kết nối các tiện ích ngoại khu cũng như vùng lõi trung tâm Thủ đô, vừa đủ xa đê tránh xa xô bồ, khói bụi, chen chúc, trở về với cuộc sống riêng tư yên tĩnh trong vòng tay của thiên nhiên nguyên bản.

Nhờ được bao quanh bởi một miền xanh thuần khiết, mọi con đường dẫn về The Fibonan đều rợp bóng mát lành, không có khói bụi, không tắc đường, không oi ả, nóng bức và không ồn ào. Nếu thiên nhiên chính là ngôi nhà đầu tiên của con người, là cội nguồn tràn đầy nhựa sống, thì The Fibonan chính là miền sống tràn đầy cảm hứng cho những người sống trẻ, cảm nhận cuộc sống tự do, thong dong giữa miền thiên nhiên nguyên bản để phát triển thân - tâm - trí một cách tốt nhất.

Không chỉ nổi bật với không gian xanh bên ngoài, hệ tiện ích trong tòa nhà cũng mang tới một môi trường sống tiện nghi, đẳng cấp và cân bằng không gian với không gian thư giãn chữa lành, không gian kết nối tri thức sáng tạo, không gian chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng, không gian vui chơi giải trí, không gian trải nghiệm đa giác quan… Tất cả thiết lập trải nghiệm Live - Work - Play (sống - làm việc - chơi) - Tam giác cân bằng cho xu hướng sống trẻ.

Tại The Fibonan, sống trẻ song hành cùng với sống khỏe, sống an toàn, lành mạnh sống văn minh, tri thức, hiện đại, sống gần gũi với thiên nhiên. Tất cả chất sống đó quy tụ trong một quần thể, tạo nên trạm cân bằng cho mỗi cư dân tìm thấy cả niềm vui trong cuộc sống và công việc, trở thành bệ phóng cho những ước mơ cất cánh.