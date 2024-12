The Foresta Khang Điền: Dự án biệt thự hạng sang tại thành phố Thủ Đức

MÔ HÌNH KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN XANH

Foresta Khang Điền là quần thể gồm nhà phố liền kề và biệt thự sang trọng được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cùng với tập đoàn Keppel Land. Dự án với quy mô gần 5.8 hecta được tọa lạc tại vị trí đắt địa tại trục đường Võ Chí Công sầm uất, thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM (nay là thành phố Thủ Đức).

Nhà đầu tư chủ trương phát triển và xây dựng dự án theo phong cách sinh thái, hài hòa cùng thiên nhiên. Với mục tiêu kiến tạo một môi trường sống xanh, sạch và bền vững, khu biệt thự được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về khu đô thị sinh thái, mang lại không gian sống lý tưởng cho cư dân đô thị.

The Foresta Khang Điền dành phần lớn diện tích cho cây xanh, công viên và hồ nước. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần lớn không gian được quy hoạch làm khu vực sinh thái, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, dự án cũng chú trọng đầu tư vào hệ thống công viên đa dạng, hồ cảnh quan và kênh đào sinh thái nhằm tạo ra hệ sinh thái bền vững. The Foresta Khang Điền có các công viên chủ đề từ khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời đến không gian thư giãn cho người cao tuổi. Kết hợp với hệ thống cây xanh đa tầng với các hồ nước lớn đóng vai trò điều hoà không khí, giảm nhiệt độ khu vực.

Được định hướng trở thành khu phức hợp đẳng cấp, sang trọng, là không gian sống chất lượng cao nên hệ thống tiện ích của The Foresta Khang Điền cũng được đánh giá là xứng tầm với chủ nhân. Tiêu biểu là các tiện ích như hồ bơi tràn 500m2, hồ bơi trẻ em, ghế ngồi thư giãn và ghế tắm nắng quanh hồ bơi, sân tennis, công viên, trường mầm non, vườn nướng BBQ, sân thể thao đa năng trong nhà và ngoài trời, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, vườn hoa, phòng khách cộng đồng…

ĐẦU TƯ DÀI HẠN TẠI THE FORESTA KHANG ĐIỀN

Vị trí được xem là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định đến tiềm năng đầu tư dài hạn của bất động sản nhà ở, căn hộ. Phần lớn các dự án nằm tại quận 2 đều được đánh giá cao ở khả năng kết nối giao thông vượt trội, hạ tầng hiện đại, và tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ. Bởi vì đây vốn là cửa ngõ phía Đông của thành phố, kết nối trực tiếp với các tỉnh trọng điểm như Đồng Nai, Bình Dương thông qua các tuyến đường huyết mạch.

Do đó mà giới tinh hoa Sài Thành dần ưa chuộng và “chi mạnh tay” hơn vào các khu nhà ở hạng sang, biệt thự liền kề ở quận 2 như The Foresta Khang Điền, The Global City hay Lakeview City An Phú. Một phần là để sở hữu địa điểm an cư sang trọng, đẳng cấp hàng đầu khu vực, một phần là để tích trữ cơ hội đầu tư lâu dài.

Riêng The Foresta Khang Điền, dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, vị trí thuận lợi để di chuyển về các khu đô thị hiện đại của khu vực như Khu đô thị Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng và tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, dự án cũng nằm trong quy hoạch Khu đô thị Cát Lái - Bình Trưng Đông rộng 66,08ha, được quy hoạch bài bản với các dự án nhà phố, biệt thự, chung cư cao cấp, các tiện ích trường học, bệnh viện, công viên và trụ sở hành chính. Chủ yếu hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở cao cấp dành cho nhóm khách hàng thượng lưu.

Tầm nhìn đầu tư dài hạn của The Foresta Khang Điền một phần đến từ sự phát triển mạnh mẽ của Thủ Đức. Bao gồm vị trí chiến lược trên bản đồ thành phố, hạ tầng giao thông hiện đại, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng tăng giá bất động sản của khu vực này.