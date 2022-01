The Holiday Ha Long tiên phong trong xây dựng khái niệm Holiday Homes

Với dòng sản phẩm Holiday Homes, phiên bản nâng cấp hoàn hảo nhất của dòng second homes truyền thống, The Holiday Ha Long đang tiên phong trong xây dựng khái niệm “Holiday Homes”. Đó là nơi mà gia chủ được thực sự hưởng thụ, thư giãn và tái tạo năng lượng, bồi đắp giá trị xúc cảm cho mỗi thành viên trong gia đình. Đó còn là nơi mà gia chủ thể hiện phong cách sống, khẳng định vị thế xứng tầm của bản thân.

Holiday Homes mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu, từ thiết kế căn hộ đến hệ thống tiện ích đỉnh cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Sự vận hành bởi những thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực quản trị lữ hành đưa mọi trải nghiệm chạm tới hạnh phúc.

Quá nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, thương hiệu vận hành và phát triển khiến The Holiday Ha Long nghiễm nhiên “lọt” vào danh sách “phải xuống tiền” của giới thượng lưu. Holiday Homes không chỉ dừng trong vai trò của một sản phẩm đầu tư tiềm năng sinh lời bền vững qua đa thế hệ mà còn là ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai đúng nghĩa bên vịnh kỳ quan.

Với giới thượng lưu, một holiday homes “thực sự” phải đáp ứng được 2 tiêu chí: Vừa mang lại giá trị nghỉ dưỡng đúng nghĩa và vừa mang lại sự gia tăng tổng giá trị tài sản tối đa. Điều này cũng đồng nghĩa tiêu chí lựa chọn holiday homes buộc phải trở nên khắt khe, dựa trên hàng loạt các tham số như khả năng mang lại nguồn sinh lợi kép, giá trị gia tăng dựa trên yếu tố thương hiệu và trải nghiệm nghỉ dưỡng thực sự của sản phẩm.

ĐẦU TƯ SINH LỢI KÉP

“Tiêu sản” chưa bao giờ là quan điểm của những nhà đầu tư thượng lưu, thay vào đó, họ luôn tính toán kỹ lưỡng bất động sản sẽ xuống tiền phải đảm bảo khả năng sinh lời đều đặn và chắc chắn tốc độ tăng giá trị trong lâu dài, ngay cả đối với dòng holiday homes. Đây cũng là lý do mà The Holiday Ha Long với sản phẩm Holiday Homes trở thành sự lựa chọn của giới thượng lưu khi đáp ứng trọn 2 tiêu chí này.

Holiday Homes được ví như phiên bản “nâng cấp” hoàn hảo của dòng second home truyền thống. Toạ lạc tại vị trí duy nhất còn lại, nằm trên trục chính của trung tâm du lịch Bãi Cháy, chỉ 2 phút tới bãi biển, đối diện Sunworld, từ Holiday Homes, gia chủ có thể dễ dàng kết nối với các trung tâm giải trí khác tại thành phố vịnh kỳ quan. Vị trí đắc địa này còn được đánh giá là “tâm điểm nóng” hút dòng du khách trong và ngoài nước.

Holiday Homes còn là dự án hiếm hoi sở hữu chuỗi 36 tiện ích đa dạng trong đó có nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại thành phố Hạ Long như E-Casino do Casinos Austria International Holding GmbH (Cộng hòa Áo) vận hành, Sky Resort trên tầng áp mái với bể bơi vô cực, bar chân mây được thiết kế bán lơ lửng độc đáo, The Golf Hub - Tổ hợp Golf in Door cho giới thượng lưu đẳng cấp quốc tế.

GIÁ TRỊ TỪ THƯƠNG HIỆU

Nếu như 3-4 năm trở về trước, thương hiệu chỉ là một trong những yếu tố thứ yếu ảnh hưởng tới quyết định xuống tiền của những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và chuyên nghiệp. Thì đến nay, mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đến quyết định xuống tiền của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng thiết yếu. Bởi đó chính là “bảo hiểm tốt nhất và chắc chắn nhất” cho chất lượng của sản phẩm cũng như giá trị sinh lời ở hiện tại và trong tương lai.

Holiday Homes hội tụ thương hiệu hàng đầu và sở hữu chuỗi 36 tiện ích đẳng cấp..

Soi chiếu vào dòng sản phẩm Holiday Homes, sức hấp dẫn của bất động sản này là điều dễ hiểu khi hội tụ đầy đủ giá trị thương hiệu. Theo đó, Tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới IHG là đơn vị vận hành Holiday Homes.

Holiday Homes được phát triển bởi nhà lữ hành lâu đời nhất Việt Nam- VietnamTourism Hanoi (thành viên của Global Invest). Thương hiệu này đã có bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm và liên tục đứng trong danh sách các doanh nghiệp lữ hành lớn nhất Việt Nam.

Thương hiệu IHG và VietnamTourism Hanoi trở thành cam kết vàng cho trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cũng như đảm bảo nguồn cung du khách cho Holiday Homes.

Trở thành chủ sở hữu của căn hộ Holiday Homes ở thời điểm hiện tại là cách mà giới đầu tư lựa chọn để đón đầu sự bùng nổ của xu hướng du lịch nghỉ dưỡng sức khoẻ, bắt kịp xu hướng thế giới, và xu hướng du lịch ngắn ngày tại Hạ Long. Holiday Homes xứng đáng là sản phẩm đầu tư vàng, sinh lời 5 thế hệ.

