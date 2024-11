The Larita, biểu tượng thịnh vượng giữa lòng khu Tây TP.HCM

“NGŨ KỲ LÂN” - BIỂU TƯỢNG PHỒN VINH, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ SỐNG ĐẲNG CẤP

Tại The Larita, biểu tượng “Ngũ Kỳ Lân” không chỉ là dấu ấn kiến trúc mà còn là tâm điểm gắn liền với sự thịnh vượng, bình an và tài lộc. Trong văn hóa Á Đông, Kỳ Lân được biết đến như một linh vật cao quý, đại diện cho điềm lành và bảo vệ sự an yên cho gia đình. Việc chọn “Ngũ Kỳ Lân” làm biểu tượng trung tâm của The Larita là một sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, mang đến sự bảo chứng về chất lượng sống cho toàn bộ khu đô thị.

Nằm ngay trung tâm nội khu, hình tượng “Ngũ Kỳ Lân” được Xuân Thảo Corporation thiết kế và bố trí tỉ mỉ, không chỉ tạo nên một không gian sáng bừng đẹp mắt còn được kỳ vọng sẽ là nguồn thu hút năng lượng tích cực, hóa giải những điều bất lợi, dành cho mỗi cư dân: một cuộc sống an lành, hưng vượng và bền vững.

Biểu tượng “Ngũ Kỳ Lân” sáng trưng tại trung tâm khu đô thị The Larita.

Bên cạnh đó, biểu tượng "Ngũ Kỳ Lân" còn là nguồn cảm hứng cho hệ thống tiện ích vượt trội, tạo nên một không gian sống thịnh vượng và tràn đầy năng lượng tích cực. Lấy cảm hứng từ sự may mắn, tài lộc và phồn vinh mà Kỳ Lân tượng trưng, các tiện ích nội khu tại The Larita được quy hoạch để đáp ứng toàn diện nhu cầu của cư dân, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng.

NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG SỐNG VỚI HỆ SINHH THÁI TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

The Larita hướng đến việc kiến tạo một không gian sống nơi mọi giá trị đều được tối ưu hóa để phục vụ cư dân. Hệ thống tiện ích nội khu tại đây không chỉ tiện nghi mà còn đẳng cấp vượt trội, đáp ứng toàn diện các nhu cầu của mọi thế hệ.

Điểm nhấn nổi bật là công viên trung tâm ngập tràn cây xanh - mảng xanh quý giá được thiết kế để trở thành “trái tim” của khu đô thị, nơi cư dân tận hưởng không khí trong lành và gắn kết cộng đồng. Hồ bơi muối khoáng, với thiết kế hiện đại và lợi ích sức khỏe vượt trội, là nơi lý tưởng để thư giãn và tái tạo năng lượng. Các khu vực giải trí ngoài trời như khu BBQ và rạp chiếu phim ngoài trời mang đến những khoảnh khắc sum họp gia đình và bạn bè đầy ý nghĩa.

Tiện ích tiện nghi giao hòa cùng không gian xanh trong lành.

Bên cạnh đó, khu thể thao đa năng, phòng gym-spa hiện đại đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và chăm sóc bản thân của cư dân. Coffee lounge sang trọng, trung tâm mua sắm sầm uất, cùng siêu thị mini tiện lợi góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống đẳng cấp ngay trong nội khu.

Mỗi tiện ích tại The Larita đều được đầu tư và quy hoạch tỉ mỉ, hòa quyện cùng không gian sống xanh - sạch - hiện đại, mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, thoải mái và đầy cảm hứng trong từng khoảnh khắc.

Góc nhỏ “Thương phố Hồng Kông” sầm uất, thịnh vượng tại The Larita.

Không chỉ nổi bật với tiện ích, The Larita còn sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi đến các khu vực trọng điểm. Hạ tầng giao thông trong khu vực không ngừng được nâng cấp, mở ra tiềm năng kết nối mạnh mẽ và thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, chủ đầu tư Xuân Thảo Corporation đã đưa ra chính sách và nhiều ưu đãi đến khách hàng có nhu cầu sở hữu. Nổi bật phải kể đến gói "hoàn thiện bên trong" trị giá 500 triệu đồng dành cho khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán chuẩn trong vòng 15 tháng và giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng cho những khách hàng thanh toán nhanh 70% giá trị sản phẩm trong vòng 3 tháng. Bên cạnh đó, gói sân vườn trị giá 200 triệu đồng cho gia chủ với số lượng giới hạn, đảm bảo, mỗi không gian sống đều sẽ tràn ngập hơi thở của thiên nhiên mát lành.

Tất cả những yếu tố này không chỉ đảm bảo một cuộc sống tiện nghi, mà còn định vị The Larita như một trung tâm thịnh vượng, nơi hội tụ của những giá trị sống đẳng cấp hiếm có tại khu Tây TPHCM.

Một sản phẩm được phát triển bởi Khải Hoàn Land

Tên dự án: The Larita

Vị trí: Số 9 đường Hoàng Phan Thái (Hương lộ 10), Mỹ Yên, Bến Lức, Long An

Website: https://thelarita.com.vn/