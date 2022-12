The Manor Tower Lào Cai - Một Tây Bắc giữa lòng thành phố Lào Cai

TỪ TÂM HUYẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Nếu những thửa ruộng bậc thang rực vàng là hình tượng của núi rừng Tây Bắc, thiên nhiên hùng vĩ và sức lao động bền bỉ của con người, thì The Manor Tower Lào Cai với những bậc kiêu hãnh vươn lên cao là biểu tượng mới cho sự phát triển năng động, thịnh vượng của thành phố Lào Cai.

Tọa lạc tại vị trí vàng, The Manor Tower Lào Cai là sự pha trộn hài hòa giữa nét văn hóa bản địa và phong cách sống hiện đại và thời thượng. Đây là công trình phức hợp cao tầng đầu tiên tại Lào Cai được dựng xây bằng tâm huyết và sự tỉ mỉ của những con người trót “phải lòng” với cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp hùng vĩ của mảnh đất này.

Chủ đầu tư và các kiến trúc sư đã khéo léo “gieo trồng” bản sắc văn hóa riêng của rẻo cao Tây Bắc vào không gian sống của các cư dân tương lai, tạo nên một biểu tượng kiến trúc vừa quen vừa lạ, vừa hài hòa vừa ấn tượng. “Khi lên ý tưởng thiết kế, chúng tôi muốn mang vẻ đẹp đặc trưng của chính vùng đất này vào dự án, để công trình và thiên nhiên trở nên hòa quyện hơn, tòa tháp không chỉ là những khối bê tông vô hồn mà uốn lượn mềm mại như chính khung cảnh nơi đây”, kiến trúc sư của The Manor Tower Lào Cai chia sẻ.

Khơi nguồn cảm hứng từ ruộng bậc thang kỳ vĩ, mỗi căn hộ trong tòa nhà được thiết kế tựa như cây lúa trổ bông, vươn ra đón ánh sáng chan hòa cùng gió mưa mát lành. Không chỉ vậy, tòa tháp còn khắc họa những đường cong mềm mại được lặp lại mô phỏng sự chuyển động của dòng nước chảy từ đỉnh thác xuống. Kiến trúc xanh kết hợp với mặt nước không chỉ đem lại hiệu quả cao về mặt thị giác mà giúp con người sống gần gũi với thiên nhiên, thăng hạng chất lượng cuộc sống, tạo năng lượng tích cực và vượng khí cho chủ nhân.

TỚI CUỘC SỐNG HOÀN HẢO GIỮA ĐẤT TRỜI TÂY BẮC

Nhìn từ trên cao, The Manor Tower Lào Cai giống như một bông hoa kiều diễm bung nở, nơi cư dân được sống hòa quyện với thiên nhiên, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Với lối thiết kế ruộng bậc thang độc đáo tận dụng ánh sáng, nắng và gió tự nhiên, căn hộ cao cấp tại The Manor Tower Lào Cai mở ra không gian tràn đầy sức sống, tầm nhìn khoáng đạt.

Những mảng xanh của vườn treo được các Kiến trúc sư thiết kế đan xen giữa các tầng đã mang sự thư thái và dịu mát vào từng căn hộ, tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn cho mỗi chủ nhân. Chất xanh còn hiện hữu trong không gian của tòa tháp nhờ khu vực Công viên giữa tầng mây Sky Park với tiện ích nghỉ dưỡng mang tính nghệ thuật và cảnh quan thư giãn và an lành với khu đường dạo cây xanh, khu Yoga, vườn thiền…

Sky Park - khuôn viên trên cao dành cho cư dân.

Không chỉ chú trọng chất lượng thiết kế hay cảnh quan, chủ đầu tư còn mong muốn mang đến cho cộng đồng cư dân một cuộc sống đầy đủ tiện nghi với khu vực trung tâm thương mại sầm uất đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí... của mọi đối tượng.

Đặc biệt, với mong muốn kiến tạo một cộng đồng dân cư đoàn kết và hạnh phúc, chủ đầu tư rất chú trọng đến không gian sinh hoạt cộng đồng khi kiến tạo nhiều không gian tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp và đậm chất nghệ thuật như: bể bơi vô cực, khu đọc sách ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, tiệc BBQ ngoài trời…

Căn hộ hàng hiệu thương hiệu quốc tế Citadines Central Lào Cai.

Nằm kiêu hãnh trên những tầng cao nhất của tòa tháp thịnh vượng, khách sạn và căn hộ hàng hiệu Citadines Central Lào Cai mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với những tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị quản lý và vận hành hàng đầu thế giới The Ascott Limited.

Bên cạnh tầm nhìn ấn tượng hướng ra khoảng không rộng lớn của núi rừng Tây Bắc, khu căn hộ hàng hiệu còn được "may đo" trong từng đường nét và chi tiết, tạo nên không gian sống sang trọng và tinh tế. Khu vực Sky bar và nhà hàng xoay 360° trên đỉnh tòa tháp lần đầu tiên xuất hiện tại Lào Cai hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới, một cuộc sống sôi động hơn nơi cửa ngõ Tây Bắc.

Với thiết kế độc đáo, mang đậm linh hồn và bản sắc Việt Nam, cộng hưởng với hệ tiện ích “tất cả trong một”, The Manor Tower Lào Cai hội tụ đầy đủ những chuẩn mực sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp tại nơi cửa ngõ Tây Bắc.

* Thông tin chi tiết:

The Manor Tower Lao Cai

Điện thoại: 0877 126 126

Website: http://themanortowerlaocai.com.vn/

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2 tòa nhà The Manor Palace, khu đô thị The Manor Lào Cai, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.