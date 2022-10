The Me We Spirit của Kusto Home: Khẳng định bản sắc riêng cùng giá trị độc đáo

ĐẠO DIỄN LONG KAN VÀ GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO CỦA KUSTO HOME

Qua bàn tay tài hoa của mình, những show diễn của đạo diễn Long Kan mang một phong vị vô cùng đặc biệt, chẳng vậy mà anh được biết đến như một trong những đạo diễn chương trình thành công và giàu kinh nghiệm nhất hiện nay với những sân khấu đầy “chất” riêng. Với Long Kan, độc đáo là yếu tố tiên quyết trong mỗi chương trình để luôn tạo được ấn tượng và ghi lại dấu ấn cảm xúc sâu đậm với khán giả.

Tương tự, nét độc đáo cũng là một trong những tính cách thương hiệu đặc trưng của Kusto Home, thể hiện chiều sâu nội tại trong triết lí phát triển, định hình những phong cách sống mới đồng thời kiến tạo những trải nghiệm riêng biệt, đẳng cấp cho khách hàng.

Với sự tương đồng ấy, khi có cơ hội hợp tác với Kusto Home cho sự kiện ra mắt dự án Urban Green, đạo diễn Long Kan đã không ngần ngại biến một sự kiện thông thường trở thành một buổi triển lãm Urban Green Gallery. Tại đó, khách hàng có thể trải nghiệm sự sáng tạo, dấu ấn thiên nhiên trong không gian và tận hưởng cuộc sống như chính những cư dân tương lai của Urban Green.

Đạo diễn Long Kan cho biết, để giữ được ngọn lửa cảm hứng sáng tạo, và luôn kiến tạo nên giá trị độc đáo trong suốt 1,5 thập kỷ làm nghề, ngoài du lịch, trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ những con người mới, anh còn tìm thấy những ý tưởng mới ở ngay trong chính không gian sống của mình. Vì vậy, “tìm kiếm được một ngôi nhà với phong cách phù hợp với bản thân đóng vai trò rất quan trọng đối với người làm công việc sáng tạo”, anh Long Kan nhấn mạnh.

VĂN HÓA KHỞI NGHIỆP VÀ BẢN SẮC ĐỘC ĐÁO TỪ NGUỒN GỐC KAZAKHANSTAN HOME

Không phải ngẫu nhiên mà Kusto Home chọn độc đáo làm một trong năm giá trị để công ty theo đuổi và áp dụng trong các dự án. “Giá trị này được bắt nguồn từ nguồn gốc đa văn hóa, đa sắc tộc của đất nước Kazakhstan, nơi Kusto Group khởi nghiệp và phát triển mạnh mẽ trước khi chuyển trụ sở tới Singapore để vươn ra thị trường quốc tế,” chị Anna Trang Trần, Giám đốc Marketing và Thương hiệu của Kusto Home chia sẻ về giá trị độc đáo trong văn hóa doanh nghiệp.

Vốn là một quốc gia rộng lớn và có nhiều dân tộc cùng chung sống, để vươn lên và phát triển, con người Kazakhstan đã chọn tôn trọng sự khác biệt làm kim chỉ nam. Điều này cũng gắn kết và trở thành văn hóa của Kusto Group nói chung và Kusto Home nói riêng. Không những vậy, mỗi khi mở rộng đầu tư ở bất kỳ đâu, tập đoàn đều xây dựng sự thấu hiểu văn hóa bản địa để từ đó hòa nhập nhưng vẫn tạo nên sự độc đáo, khác biệt cho Kusto Group tại mỗi quốc gia.

Điều này tác động rõ nét đến từng thành viên của Kusto Home, hay còn gọi là Kustodian. Trong ngôi nhà của Kusto Home, cá tính, thế mạnh và bản sắc riêng của mỗi người đều được tôn trọng; quan điểm và tiếng nói của mỗi thành viên đều được lắng nghe. Ngoài ra, hệ thống quy trình cũng được tinh giản, rút gọn thông qua nguyên tắc “small, smart & fast” khi xây dựng mô hình doanh nghiệp để đảm bảo mọi ý kiến đều được cân nhắc và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Nhờ không bị giới hạn bởi khuôn khổ, nên các Kustodian luôn sẵn sàng bứt phá, dám nghĩ, dám đề xuất những ý tưởng độc đáo để kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cho thị trường. Minh chứng rõ nét là dự án Đảo Kim Cương, từ một hòn đảo hẻo lánh, nay đã trở thành khu căn hộ hạng sang được bao người khao khát, nơi mang lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng 5 sao ngập tràn không gian xanh.

Bên cạnh đó là Urban Green vốn dĩ đã sở hữu giá trị độc đáo ngay từ vị trí, thế nhưng chỉ đến khi đội ngũ Kustodian khai mở tiềm năng thì khách hàng mới thực sự thấy rõ thế mạnh của dự án qua thiết kế giàu cảm hứng và tiện ích phục vụ nhu cầu sống cân bằng tâm, thân, trí của giới trẻ thành đạt.

Urban Green mang lại giá trị độc đáo với không gian xanh và tiện ích wellness.

Trong thời gian sắp tới, Kusto Home sẽ mở rộng bộ sưu tập bất động sản độc đáo của mình đến Thủ đô Hà Nội với dự án The Reflection Westlake. Dự án tọa lạc trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ với tầm nhìn hướng ra sông Hồng và Hồ Tây. “Đây sẽ là một dự án giao hòa giữa không gian sang trọng, đẳng cấp và nét đẹp văn hóa của Tây Hồ, vốn là niềm tự hào của rất nhiều người Hà Nội xưa và nay”, chị Anna hào hứng bật mí cuối chương trình.

The Me We Spirit - Chuỗi tọa đàm được phát triển bởi Kusto Home với mục tiêu lan tỏa tinh thần cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn tầm bứt phá đến thành công thông qua các câu chuyện, trải nghiệm và kiến thức của những chuyên gia đầu ngành về 5 giá trị cốt lõi: Am tường, Thấu hiểu, Bền vững, Linh hoạt, Độc đáo.

Hành trình “The Me We Spirit” Talkshow đã khép lại với giá trị độc đáo, yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đạt đến những thành tựu ấn tượng và đầy ý nghĩa của Kusto Home. Qua chuỗi tọa đàm tâm huyết này, nhà phát triển hi vọng người xem có thể hiểu hơn năm giá trị: Am tường - Thấu hiểu - Bền vững - Linh hoạt - Độc đáo mà Kusto Home đã áp dụng, với mong muốn chia sẻ bí quyết và truyền cảm hứng cho cộng đồng luôn khát khao hướng đến thành công bền vững theo lối riêng của mỗi cá nhân.

