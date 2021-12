The Nine - Biểu tượng mang “tầm vóc và bản lĩnh của GP.Invest”

Theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những công trình khác biệt, Chủ đầu tư GP.Invest đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những Dự án nổi bật như: Tràng An Complex, Nam Đô Complex... và mới đây là Dự án The Nine (Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy). Đây được xem là dự án hội tụ những cá tính sắc nét nhất mang tính“biểu tượng và tầm vóc của chủ đầu tư”.

NGƯỜI KIẾN TẠO NÊN "BIỂU TƯỢNG ĐẬM CHẤT GP.INVEST

Con người gắn liền với hình ảnh GP.Invest là Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) - người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, từng nhiều năm đảm đương vị trí lãnh đạo ở các doanh nghiệp tầm cỡ như Vinaconex, Constrexim. Không khó để hình dung ra cá tính và bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm” của ông Hiệp khi nhìn vào mỗi dự án mà GP.Invest kiến tạo với những nét nổi bật, đó là: Chất lượng và Khác biệt.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest.

Mới đây, khi nói về The Nine, Dự án được ông Hiệp dành nhiều tâm huyết, ông chia sẻ: “Khi có trong tay lô đất nằm ở trục đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ phía Tây, mang đặc điểm là “4 phương 8 hướng” không bị vướng tầm nhìn bởi các toà nhà cao tầng, ý tưởng tạo ra các căn bộ được bao phủ bằng vách kính đã được hình thành.

Từ ý tưởng đó, chúng tôi quyết định sử dụng phương pháp thi công “trốn cột” để tối đa hóa tầm nhìn cho từng căn hộ. Vừa bao kính, vừa “trốn cột” thì phải làm phương án vách chịu lực, sàn kéo căng, dẫn đến việc tăng 25-30% vật liệu thép sử dụng so với việc dùng cột chịu lực.”

Tư duy sáng tạo và bản lĩnh chinh phục mọi thách thức của ông Hiệp đã đưa đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản đầy khác biệt, mang “phong cách GP.Invest” với sự chỉn chu, sáng tạo từ thiết kế, đến chất lượng thi công hay từng chi tiết hoàn thiện. Nhờ vậy mà mỗi công trình mang thương hiệu GP.Invest đều trở thành điểm nhấn tiêu biểu tại thời điểm nó xuất hiện trên thị trường.

"BIỂU TƯỢNG" MANG THƯƠNG HIỆU GP.INVEST

Trên nền tảng tư duy sắc bén của chủ đầu tư giàu kinh nghiệm, The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng) đã chính thức tạo dựng một cuộc sống đương đại chuẩn Mỹ ngay giữa lòng Hà Nội, mang đến một không gian đẳng cấp từ kiến trúc đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích, nơi mọi gia đình được thực sự tiếp cận và trải nghiệm những “chuẩn sống mới”.

Từ kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông Hiệp thấu hiểu được tâm tư về một không gian nâng niu chất lượng sống. Do vậy, không gian xanh, hệ thống tiện ích và kiến trúc nhà ở đều được ông coi trọng trong mỗi một công trình mang dấu ấn GP. Invest.

Đại lộ The Nine (hơn 1500m2).

Đặc quyền về vị trí trung tâm cũng khiến The Nine hạn chế hơn về diện tích để có thể tạo nên cảnh quan, công viên xung quanh Dự án, nhưng thách thức đó đã khiến ông Hiệp sáng tạo ra những điểm khác biệt cho The Nine.

Cụ thể, trải nghiệm tiện ích và sinh thái của cư dân được đảm bảo trọn vẹn với thiết kế độc đáo tại tầng 6 và tầng 30. Với chiều cao vượt trội 9.5m tương đương với 3 tầng căn hộ thông thường, tổ hợp dịch vụ tiện ích và thể thao tiêu chuẩn Mỹ nằm tại tầng 6, hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân từ nhiều độ tuổi khác nhau: Sân tập bóng rổ tiêu chuẩn thi đấu, khu thể thao leo núi cho các bạn trẻ, Phòng tập gym, yoga và khu bể sục, xông hơi thư giãn cho nhóm người trung niên…

Đặc biệt, công viên sinh thái trên tầng 30 là một không gian đặc sắc mà ông Hiệp cùng đội ngũ kiến trúc sư rất tâm đắc. Lấy cảm hứng từ những bữa tiệc xa hoa trên rooftop nổi tiếng tại thành phố Miami (Mỹ), tầng 30 của the Nine mang đến không gian hoàn hảo cho những buổi giao lưu, giải trí sau một ngày làm việc; hay khám phá, trải nghiệm vườn nghệ thuật trên cao mang phong cách đương đại đầu tiên tại Hà Nội.

“The Nine hay mỗi sản phẩm của GP.Invest là dấu ấn để đời, gắn liền với danh dự và uy tín của công ty, cũng là của chính tôi”, ông Hiệp tâm niệm. Ông có thể ăn ngon hơn, ngủ yên hơn và sung sướng hơn sau hoàn thành mỗi một hạng mục công việc tại The Nine, để rồi sau đó, những giới hạn và thách thức mới lại tiếp tục thôi thúc ông không ngừng khám phá, chinh phục.

