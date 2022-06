The Peak Garden công bố giỏ hàng đợt cuối

Mới đây, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát công bố thông tin tiếp tục đưa ra thị thường thêm 132 căn hộ chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc tổ hợp The Peak Garden, tại trung quận 7. Tp.HCM.

Đây là đợt công bố giỏ hàng thứ 4 của dự án, đồng thời là đợt hàng thuộc giai đoạn cuối cùng trước khi dự án chính thức về đích kế hoạch kinh doanh. Như vậy, chỉ sau hơn nửa năm kể từ đợt giới thiệu đầu tiên, đến nay dự án đã tìm thấy hơn 80% chủ nhân.

GIÁ TRỊ TỪ SỰ CHUẨN MỰC

The Peak Garden tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, con đường trung tâm sầm uất của trung tâm kinh tế - tài chính Nam Sài Gòn. Từ khi chính thức ra mắt, dự án đã mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản khu Nam bởi một loạt ưu điểm nổi bật, về vị trí, tiến độ xây dựng, giá bán… Đây là những lợi thế giúp The Peak Garden trở nên cạnh tranh so các sản phẩm bất động sản cùng phân khúc và là bảo chứng cho thành công của những đợt chào hàng trước đây.

Chị Thanh Nhi (37 tuổi) - khách hàng đã sở hữu thành công căn officetel của The Peak Garden cho biết: “Rất khó có thể tìm được dự án chất lượng và có giá tốt như The Peak Garden. Với sự phát triển mạnh mẽ của khu Nam cùng tình hình kinh tế sau dịch dần khả quan hơn, các dự án nằm ở vị trí chiến lược như The Peak Garden sẽ là kênh đầu tư an toàn với dòng lợi nhuận khả quan”.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng dự án căn hộ có pháp lý hoàn thiện tại Tp.HCM trở nên khan hiếm. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của khách hàng vì đã có rất nhiều dự án được bàn giao nhưng người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Theo đại diện chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Group, đơn vị này sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng khi sở hữu các căn hộ tại đây.

The Peak Garden dự đoán sẽ tiếp tục “cháy hàng” khi sở hữu sức hút “kép” dành cho khách mua ở lẫn các nhà đầu tư.

Đặc biệt, nhờ xu hướng "giữ giá" của các căn hộ nội đô nên hiện các sản phẩm tại The Peak Garden có sức hút "kép" đối với khách mua nhà để ở và các nhà đầu tư bất động sản cho thuê căn hộ.

Cụ thể, các căn hộ dịch vụ của The Peak Garden dự kiến có mức giá từ 1,8 tỷ đồng/căn, được Vietcombank, VietinBank hỗ trợ cho vay 50% giá trị với lãi suất ưu đãi.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi cùng một lúc như tặng ngay 5 chỉ vàng, cam kết lợi nhuận thuê lại 100 - 150 triệu đồng trong 12 tháng đầu tiên. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, mặt bằng giá căn hộ Tp.HCM “leo thang”, với mức giá và chính sách thanh toán linh hoạt, The Peak Garden dự đoán sẽ tiếp tục “cháy hàng”.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, TRỌN VẸN TIỆN ÍCH

Theo thiết kế, The Peak Garden tích hợp nhiều tiện ích hiện đại và áp dụng công nghệ thông minh nhằm tạo nên sự hài hoà tối đa giữa không gian sống và làm việc. Điều đó được thể hiện qua việc trang bị cho bên trong từng căn hộ các hệ thống máy lọc không khí, đèn bàn khử trùng UV-C, sơn kháng khuẩn, nhiều cửa sổ mở rộng… Khi hoàn thiện, các chủ nhân tương lai khi trở về nhà đều được tái tạo lại sức khoẻ sau những khoảng thời gian bộn bề với công việc và học tập.

The Peak Garden sở hữu hệ sinh thái hơn 11.000m2, giúp cư dân tận hưởng không gian xanh mát ngay giữa trung tâm quận 7.

Sở hữu hành lang sinh thái 4 lớp bảo vệ cư dân từ trong ra ngoài, The Peak Garden còn dành riêng 11.000m2 diện tích đất dành cho việc xây dựng hồ điều hòa và tổ hợp khuôn viên cây xanh.

Ngoài điểm nhấn này, dự án cũng kiến tạo thêm hàng loạt các tiện ích khác như công viên Luna Park rộng 6.000m2, hồ Thiên Đường, tổ hợp vườn treo thác nước trong tòa nhà, hồ tắm onsen, hồ tắm khoáng nóng Nhật Bản, hồ Jacuzzi và hồ bơi ngoài trời theo tiêu chuẩn resort,... Tất cả tạo nên tạo môi trường sống trong lành, an yên giữa lòng đô thị phồn hoa.

Được ví như cung đường “tỷ đô” của trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất khu phía Nam, đường Nguyễn Lương Bằng trong thời gian tới sẽ là một trong những tuyến đường có giá trị gia tăng “chóng mặt” không khác gì những trục chính của khu CBD thành phố với mức 83% trong 2 năm qua.

Theo khảo sát, The Peak Garden đang là dự án duy nhất có giỏ hàng mới trên tuyến đường giao thương huyết mạch này. Đây là yếu tố then chốt khiến The Peak Garden trở thành “hàng hiếm" giữa các sản phẩm bất động sản khác ở khu Nam.

Đối với những khách hàng tìm kiếm kênh đầu tư có tính thanh khoản cao, vị trí của The Peak Garden còn trở nên đắt giá hơn. Bởi khu Nam được đánh giá là địa điểm sinh sống và làm việc lý tưởng của nhóm trung lưu và các chuyên gia nước ngoài. Hơn nữa, đường Nguyễn Lương Bằng cũng là trục đường huyết mạch tập trung hàng loạt các tập đoàn hàng đầu và các trụ sở của công ty đa quốc gia, tập đoàn công nghệ. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm căn hộ cao cấp vừa thuận tiện đi lại và vừa có không gian sống đẳng cấp là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Quan trọng hơn, trong vòng một hai năm tới, khi các công trình trọng điểm của khu Nam như cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Bến Nghé nối quận 7 với quận 2 khởi công, cầu Nguyễn Khoái nối quận 7 với quận 1 đi vào hoạt động, dự án The Peak Garden càng mang lại lợi nhuận vô cùng hấp dẫn cho các chủ sở hữu.