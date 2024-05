The Wisteria: An cư hoàn hảo, thịnh vượng tương lai

CUỘC SỐNG AN CƯ LÝ TƯỞNG TẠI THE WISTERIA

Dù được ra mắt trên thị trường chưa lâu, thế nhưng The Wisteria là cái tên sáng giá tại khu vực phía Tây Hà Nội khi được các chuyên gia đánh giá là không gian sống hấp dẫn đối với các gia đình trẻ đang tìm một điểm lý tưởng để an cư.

Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của căn hộ The Wisteria là vị trí tọa lạc vô cùng đắt giá - cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 10 phút đến siêu thị Big C Thăng Long, 15 - 20 phút đến trung tâm Hà Nội và nhiều cơ quan hành chính - kinh tế mới của Thủ đô... Đồng thời dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích hàng đầu khu vực như bệnh viện, các trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng quy mô, khu vui chơi giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi.

The Wisteria sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như: bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu BBQ... Cư dân The Wisteria sẽ được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoải mái và an ninh 24/7 khi mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, sức khỏe… được đáp ứng ngay trước thềm nhà.

Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư với vị trí vàng và hệ thống tiện ích chất lượng cận kề, The Wisteria mà còn mở ra cuộc sống giữa ngôi nhà xanh của thiên nhiên : Mỗi căn hộ đều có ít nhất 2 ban công, đón ánh sáng, gió và sắc màu tự nhiên tạo nên một bức tranh tổ ấm ngập tràn hạnh phúc trong không khí an lành, tránh xa khói bụi ồn ào đô thị…

Ban công tại căn hộ The Wisteria tràn ngập màu xanh thiên nhiên.

Với những lợi thế đấy, The Wisteria hứa hẹn thu hút những gia đình trẻ năng động, những doanh nhân và các chuyên gia từ các quốc gia phát triển sẽ cùng gặp gỡ, tạo ra lối sống hiện đại cho cộng đồng dân cư nơi đây. Tại không gian sống lý tưởng này, cha mẹ có cơ hội tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm sống quý báu cùng những người hàng xóm thành đạt và con trẻ cũng sẽ được bồi đắp nhân cách, trí tuệ từ môi trường văn minh.

Đặc biệt việc tiếp xúc với nền giáo dục nước ngoài như hệ thống trường liên cấp Archimedes nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park, cộng đồng học sinh đa quốc tịch, đội ngũ giáo viên chất lượng ngay từ nhỏ, xuyên suốt quá trình trưởng thành sẽ tạo điều kiện tốt để cư dân nhí tại The Wisteria có vốn ngoại ngữ chuẩn và thiết lập tư duy hội nhập toàn cầu.

ĐẦU TƯ VỮNG VÀNG, TƯƠNG LAI AN NHÀN

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư hoàn hảo, The Wisteria còn mang đến bài toán đầu tư ưu việt cho các nhà đầu tư với đa dạng các loại căn hộ, từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, Dual Key, Duplex đến Penthouse... với số lượng phòng ngủ từ 2 - 4 phòng ngủ. Nhất là Dual Key- sản phẩm mang đến một cơ hội đầu tư sinh lời giàu tiềm năng khi vừa ở - vừa kinh doanh “2 trong 1”.

Tất cả các căn hộ tại The Wisteria đều toát lên sự tinh tế nhờ thiết kế, bài trí thông minh, đón trọn không khí và ánh sáng tự nhiên. Từng góc nhỏ tại The Wisteria được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu hóa công năng sử dụng.

Đa dạng các loại căn hộ, từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, Dual Key, Duplex đến Penthouse.

Chưa hết, The Wisteria còn cho thấy tiềm năng vượt trội khi mang tới vô số những cơ hội sinh lời bền vững trong tương lai.

Nằm ngay mặt tiền Quốc Lộ 32 - Đại Lộ Bình Minh - Đường Di Ái. The Wisteria sở hữu vị trí, kết nối giao thông vô cùng đắt giá khi đón đầu quy hoạch vành đai 3.5 và tuyến Metro số 7. Trở thành tâm điểm kết nối đa chiều, The Wisteria hưởng lợi kép từ hạ tầng “siêu kết nối” và quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng bộ của khu vực phía Tây Hà Nội.

Đặc biệt khi Hoài Đức lên quận, bất động sản toàn khu sẽ có bước nhảy vọt mang đến lãi vốn vững chắc cho nhà đầu tư. Cùng với sức bật toàn vùng, “tọa độ vàng” trong lòng Đại đô thị "all in one" Hinode Royal Park cũng sẽ là đòn bẩy giúp những khoản đầu tư căn hộ tại đây thăng hạng giá trị.

Đồng thời, nhờ lưu lượng du khách, sinh viên, công nhân và người lao động… đến từ các trường đại học, khu công nghiệp lân cận, căn hộ The Wisteria có thể khai thác cho thuê lâu dài, sinh lời bền vững trong thời gian chờ tăng giá nhờ lợi thế pháp lý minh bạch, giấy tờ pháp lý đầy đủ như giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt 1/500, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đi kèm sổ hồng hoàn thiện.

Với vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích hoàn hảo, cộng đồng tinh hoa và tiềm năng đầu tư hấp dẫn, The Wisteria là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình trẻ đang tìm kiếm một không gian sống an cư lý tưởng và đầu tư sinh lời vượt trội trong tương lai.