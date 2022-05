Thép xây dựng đồng loạt “hạ nhiệt”

Trong đợt điều chỉnh này, thương hiệu thép Việt Đức tại miền Trung giảm 910 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và giảm 920 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Như vậy, mức giá mới lần lượt là 18.880 đồng/kg và 19.180 đồng/kg. Đây là doanh nghiệp có mức giảm giá thép mạnh nhất.

Còn tại miền Bắc, Việt Đức cũng điều chỉnh giảm 310 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và giảm 300 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 18.570 đồng/kg và 18.880 đồng/kg.

Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang (TQIS) điều chỉnh giảm 710 đồng/kg đối với cả hai sản phẩm. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 xuống còn 18.180 đồng/kg, còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.330 đồng/kg. Đây là doanh nghiệp có mức giảm mạnh thứ hai sau Việt Đức.

Thương hiệu thép Hòa Phát giảm 310 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và giảm 300 với thép thanh vằn D10 CB300 tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Theo đó, tại miền Bắc giá thép cuộn CB240 đã xuống mức 18.630 đồng/kg; giá thép thanh vằn CB300 ở mức 18.740 đồng/kg. Còn tại miền Trung và miền Nam, hai sản phẩm này cũng có mức giá lần lượt là 18.680 đồng/kg và 18.790 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Ý giảm 310 đồng/kg đối với cả hai sản phẩm. Hiện giá thép cuộn CB240 ở mức 18.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 18.680 đồng/kg.

Thương hiệu thép Kyoei cũng điều chỉnh giảm 310 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và giảm 300 đồng/kg với thép thanh vằn D10 CB300. Hiện mức giá của hai sản phẩm này ở mức 18.570 đồng/kg và 18.780 đồng/kg.

Thép miền Nam giảm mạnh giá bán, thép cuộn CB240 giảm 600 đồng/kg, xuống mức 18.680 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 610 đồng/kg, hiện có giá 18.880 đồng/kg.

Thép Thái Nguyên giảm 310 đồng/kg đối với cả hai sản phẩm của công ty. Cụ thể, thép cuộn CB240 có giá mới là 19.080 đồng/kg, còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.230 đồng/kg.

Tương tự, thép Tung Ho cũng giảm 610 đồng/kg đối với cả hai sản phẩm. Theo đó, thép cuộn CB240 hiện có mức giá mới là 18.370 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.520 đồng/kg.

Thương hiệu thép Mỹ điều chỉnh mức giảm 510 đồng/kg đối với thép cuộn CB240, xuống mức giá mới là 18.470 đồng/kg, còn đối với thép thanh vằn D10 CB300, giảm 500 đồng/kg, xuongs mức 18.680 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với dòng thép cuộn CB240 giảm 400 đồng/kg, xuống mức 18.420 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 410 đồng/kg, hiện có giá 18.620 đồng/kg.

Nguyên nhân giảm giá thép là do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép đã giảm đáng kể. Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, hiện giá các nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm so với tháng 3/2022.

Cụ thể, giá quặng sắt ngày 8/4/2022 giao dịch ở mức 155 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 1,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Theo đó, mức giá này giảm khoảng 55-57 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5/2021 (xấp xỉ 210 - 212 USD/tấn).

Giá nguyên liệu than mỡ luyện cốc được ghi nhận giảm mạnh. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 8/4/2022 giao dịch ở mức 359,5 USD/tấn FOB, giảm mạnh so với đầu tháng 3/2022.

Tương tự, giá cuộn cán nóng (HRC) giao dịch ngày 8/4/2022 tại CFR cảng Đông Á ở mức 878 USD/tấn, giảm khoảng 12 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 3/2022.