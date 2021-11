Thị trường bất động sản Hà Nội “khát” căn hộ cận hồ

Thị trường bất động sản Hà Nội đang có dấu hiệu ấm dần lên, trong đó những dự án căn hộ cận hồ điều hòa được người mua đặc biệt quan tâm, tạo nên sức nóng cho thị trường những tháng cuối năm 2021.

NHẤP NHỔM MUA NHÀ ĐÓN TẾT

Sau khi thành phố dỡ bỏ lệnh giãn cách, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhu cầu mua nhà tăng đột biến, đặc biệt ở phân khúc chung cư cao cấp. Theo batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản đã hồi phục hoàn toàn, khiến mặt bằng giá của thị trường tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường quý 3/2021 cũng nhấn mạnh, nhu cầu tìm nhà trước Tết của nhiều người dân đang tăng cao là yếu tố giúp thị trường bất động sản nhanh chóng phục hồi khi quãng thời gian cuối năm thường là dịp người dân “mở hầu bao” mua nhà.

Theo ghi nhận thì những dự án nằm trong các khu đô thị đầy đủ tiện ích (hay được gọi là All-in-one) ở những vùng trung tâm mở rộng của Hà Nội đang trở thành xu hướng tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn mua nhà, sàn bất động sản.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc dự án Cenland cho biết: “Không hướng đến các dự án chỉ có những tòa nhà trơ trọi, người mua nhà hiện nay chỉ quan tâm, tìm hiểu các tổ hợp chung cư có tiện ích đầy đủ, hạ tầng đồng bộ, đặc biệt gần hồ”.

Cũng theo ông Kiên, phân khu The Mirae Park của dự án Imperia Smart City mà Cenland đang phân phối hiện đang được khách hàng đặc biệt quan tâm. Ngay khi có thông tin rò rỉ về việc ra mắt phân khu The Mirae Park nằm kế cận công viên trung tâm rộng 10,2ha và cận hồ điều hòa rộng 4,8ha vào cuối tháng 11 thì thị trường bất động sản phía Tây đã ghi nhận sự sục sôi hiếm có từ đầu năm đến nay. Hàng ngàn khách hàng đã liên hệ các sàn BĐS phân phối để đặt giữ chỗ khi dự án The Mirae Park còn chưa chính thức ra mắt mở bán.

Một góc của ban công căn hộ The Mirae Park nhìn thẳng ra hồ điều hòa rộng 4,8ha.

NHÀ CẬN HỒ MIRAE PARK HÚT KHÁCH

Được biết, The Mirae Park là phân khu thuộc dự án Imperia Smart City nằm trong quần thể khu đô thị thông minh phía Tây Hà Nội với đầy đủ các tiện ích hiện đại, không gian xanh bao phủ. Đặc biệt, phân khu này có lợi thế sở hữu 3 tòa 38 tầng nằm ngay sát hồ điều hòa, nơi không chỉ mang lại nguồn sức sống mới, điều hoà, thanh lọc không khí, mà quan trọng hơn, nước giúp gia chủ tụ tài, sinh tài và kích thích tài trí. Vào mùa hè, nhiệt độ ở những căn nhà cận hồ, gần công viên như The Mirae Park có thể thấp hơn từ 1 - 2 độ C với các khu vực khác.

Kết quả thống kê từ các sàn phân phối Imperia Smart City cho thấy, nhờ tiềm năng gia tăng giá trị lớn và khả năng thanh khoản cao trên thị trường, The Mirae Park cũng đón nhận lượng lớn khách hàng mua để đầu tư.

Theo giới chuyên gia, bất động sản cận hồ, gần công viên còn được xem là “món hời” đầu tư khi những căn hộ này có khả năng gia tăng giá từ 20 - 30%/ năm. Theo nghiên cứu của Savills, mức giá chênh cho dòng bất động sản cận hồ/công viên là 10 - 50% so với khu vực khác, điển hình 50% tại London, Paris; 20% tại Thượng Hải và Sydney...

Ngoài cận hồ, The Mirae Park còn được thừa hưởng không gian ngoại khu hơn 10.000m2 cây xanh, không gian mặt nước rộng lớn của Đại đô thị. Đặc biệt, không gian nội khu được phủ xanh từ công viên trung tâm, hệ thống vườn thiền, vườn dạo bộ, vườn đọc… cùng bể bơi rộng 1.000m2.

Ở The Mirae Park, bất cứ căn hộ nào cũng sở hữu tầm nhìn xanh và không gian mặt nước, giúp thư thái tinh thần, refresh sau ngày dài làm việc. Vị trí cận hồ, gần công viên cũng giúp cư dân The Mirae Park sở hữu “chiếc điều hòa không khí” tự nhiên, mát mẻ vào mùa hạ, ấm áp vào mùa đông.

Bể bơi rộng 1.000m2 nội khu The Mirae Park.

GS.TS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường từng khẳng định, hệ thống cây xanh và mặt nước giúp giảm tới 20-25% chi phí sử dụng năng lượng hàng năm cho một gia đình sống ở căn hộ chung cư qua việc điều hòa không khí; chắn gió, giảm tiếng ồn; tăng chất lượng không khí;…

Theo đại diện MIKGroup, The Mirae Park với ưu điểm là cận hồ điều hòa cộng thêm được quy hoạch trong thành phố All-in-one ra mắt vào những ngày tới đây sẽ là lực đẩy mạnh, giúp thị trường bất động sản trỗi dậy trong những tháng cuối năm.