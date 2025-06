Thị trường bất động sản “lọc ảo”, nhà đầu tư ưu tiên xuống tiền với dự án tiến độ thật, pháp lý sạch

Thị trường bất động sản sau năm 2022 đã không còn là cuộc chơi của tin đồn hay những lời hứa sáo rỗng. Bối cảnh hiện tại đòi hỏi người mua phải tỉnh táo, khắt khe và có hệ tiêu chí riêng để đo lường “giá trị thật”. Trong đó, bốn yếu tố then chốt đang được nhà đầu tư quan tâm như nguyên tắc sàng lọc tối trọng bao gồm: Vị trí, pháp lý, tiến độ và chủ đầu tư.

KHI THỊ TRƯỜNG “LỌC ẢO”, NHÀ ĐẦU TƯ ĐÒI HỎI GIÁ TRỊ THẬT

Nhà đầu tư Thủ đô săn lùng những sản phẩm vùng ven mang giá trị thực.

Đầu tiên, vị trí không đơn thuần là “có tiềm năng”, mà phải là nơi hội tụ năng lực kết nối giao thông, mật độ dân cư đông đúc và hạ tầng khu vực đồng bộ. Những khu vực vùng ven Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ - nhất là phía Đông - trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự xuất hiện của metro, cầu vượt, đường sắt quốc tế.

Thứ hai, pháp lý giờ đây là “giấy thông hành” sống còn. Một dự án nếu thiếu sổ hồng riêng từng căn, chưa được phê duyệt quy hoạch 1/500, hoặc còn vướng mắc giấy tờ… gần như bị bỏ ra khỏi giỏ hàng của giới đầu tư chuyên nghiệp. Trong thời điểm thị trường bất động sản đang bị siết chặt vấn đề pháp lý, một sản phẩm có pháp lý hoàn thiện được xem là điều kiện không thể thiếu nếu không muốn bị “chôn vốn” và mất thanh khoản.

Yếu tố thứ 3 là tiến độ, hay nói đúng hơn là bảo chứng thực tế, cũng trở thành thước đo quan trọng. Nhà đầu tư chọn cách “đi xem tận nơi, kiểm tra tận mắt”, thay vì nghe lời môi giới hay dựa vào phối cảnh. Dự án có đội ngũ triển khai thực, tiến độ thi công nhanh, có mốc bàn giao rõ ràng, luôn chiếm lợi thế áp đảo trong bối cảnh người mua mất niềm tin với những sản phẩm “treo”.

Cuối cùng là chủ đầu tư, đội ngũ phát triển và kinh doanh dự án - yếu tố từng bị coi nhẹ, nhưng nay trở thành “tấm khiên” bảo vệ dòng vốn. Một thương hiệu có kinh nghiệm triển khai, có năng lực tài chính sẽ có khả năng đưa dự án về đích đúng cam kết, đồng thời tạo nên chất lượng tốt nhất cho từng sản phẩm, giúp tối ưu hóa nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Khi các yếu tố này hội tụ, bất động sản chính là công cụ tạo ra giá trị thặng dư lâu bền. Nhà đầu tư không tìm kiếm lời hứa, mà đòi hỏi sản phẩm có thể sử dụng thực - cho thuê được - khai thác được - chuyển nhượng được.

PHÚ THỊ RIVERSIDE - “KIỀNG 3 CHÂN” VỮNG VÀNG GIỮA THỊ TRƯỜNG VÙNG VEN

Trong số các dự án đáng chú ý ở khu Đông Hà Nội, Phú Thị Riverside đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư nhờ sở hữu đầy đủ ba yếu tố tạo nên một khoản đầu tư bền vững: vị trí chiến lược - pháp lý rõ ràng - sản phẩm linh hoạt.

Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm Gia Lâm, ngay cửa ngõ phía Đông Thủ đô. Vị trí tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, liền kề các tuyến giao thông trọng điểm như đường sắt quốc tế Hà Nội - Lạng Sơn, tuyến Metro số 1 và 8, dễ dàng kết nối vào nội đô qua cầu vượt Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, Mễ Sở sắp triển khai.

Phú Thị Riverside được đánh giá là dự án hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược mở rộng đô thị về phía Đông của Hà Nội. Vị trí này không chỉ mang lại tiềm năng tăng giá bền vững, mà còn thuận lợi trong việc kết nối liên vùng, nhất là khi khu vực này đang là điểm trung chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh công nghiệp như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phú Thị Riverside là một trong số ít các dự án đang mở bán tại Hà Nội sở hữu mặt sông tự nhiên.

Đáng chú ý, dự án sở hữu tới 500m mặt sông Thiên Đức, điểm cộng lớn trong bối cảnh thị trường thấp tầng nội đô đang vắng bóng những sản phẩm view sông tự nhiên. Mật độ xây dựng cũng được tối giản chỉ 37%, tất cả sản phẩm có sân vườn sau, tạo nên một đô thị sinh thái lý tưởng, đáp ứng phong cách sống của giới thượng lưu.

Phú Thị Riverside mang đến những lựa chọn đa dạng như shophouse, biệt thự song lập, shop villa… với thiết kế hiện đại, khai thác được đa dạng công năng. Cộng đồng cư dân hiện hữu đông đúc quanh khu vực và hệ thống tiện ích đã vận hành như chợ dân sinh, trường học, trạm y tế…

Về pháp lý - yếu tố sống còn trong quyết định đầu tư hiện nay - Phú Thị Riverside ghi điểm nhờ hồ sơ pháp lý hoàn thiện, có sổ đỏ sở hữu lâu dài từng căn.

Chủ đầu tư dự án là PC1 - một doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng và năng lượng, đảm bảo năng lực triển khai và tài chính. Đơn vị phát triển kinh doanh SGO Land cũng là một thương hiệu quen thuộc trên thị trường, được đánh giá cao về khả năng phát triển thị trường, dự án và phân phối sản phẩm.

Phú Thị Riverside đang thi công thần tốc, đảm bảo bàn giao đúng cam kết vào cuối năm 2025.

Chủ đầu tư cho biết, sự kiện mở bán chính thức dự án dự kiến diễn ra tại trung tâm hội nghị Star Galaxy (Hà Nội) vào ngày 29/6. Ngoài cơ hội tiếp cận sớm các suất đặt chỗ đẹp, khách tham dự còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe điện VF5 và VF3 tuỳ từng dòng sản phẩm.

Trong giai đoạn thị trường đang từng bước sàng lọc, những dự án như Phú Thị Riverside - với vị trí tiềm năng, nền tảng pháp lý vững vàng, tiến độ thực tế và khả năng tăng giá rõ ràng - đang nổi lên như “hàng tuyển” trong mắt các nhà đầu tư thông minh.

