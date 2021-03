Thị trường bất động sản miền Trung khởi động mùa 2021

Cùng với hàng loạt chương trình du lịch Đà Nẵng - Hội An nhộn nhịp đón dịp lễ 30/4 và mùa hè, thị trường bất động sản miền Trung cũng khởi động đón dòng đầu tư mới.

DU LỊCH MIỀN TRUNG SÔI ĐỘNG TRỞ LẠI

Trọng điểm du lịch miền Trung là thành phố Đà Nẵng và Hội An đang có những hoạt động tích cực để khởi động thị trường.

Mục tiêu năm nay Đà Nẵng sẽ thu hút khoảng 3,4 - 4,6 triệu lượt khách nội địa. Công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế tiến hành song song, nổi bật như chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night sẽ được thí điểm trong 3 năm (2021 - 2023), dự kiến khai trương vào dịp 30/4 sắp tới được kỳ vọng đưa du lịch biển miền Trung sôi động trở lại.

Hội An cũng đang phát đi những tín hiệu đáng mừng. Ước tính, mỗi ngày có gần 1.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết khách du lịch đến với Hội An 95% là khách nội địa. Vào dịp lễ, cuối tuần lượng khách có thể tăng hơn gấp 2-3 lần so với ngày thường. Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Hội An show sẽ được tái tổ chức vào ngày 28/3 tới. Dự kiến thành phố Hội An sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, đồng thời thực hiện các chương trình kích cầu du lịch trở lại.

ẤN TƯỢNG CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, chu kỳ mới của bất động sản và du lịch sẽ bắt đầu. Ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản khu vực, hiện giá tăng trung bình 5 -10%, riêng các dự án trọng điểm tăng giá tới 15% trong 3 tháng qua.

Việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng mang đến giá trị cạnh tranh cho các tỉnh, thành khu vực Trung bộ. Tại Đà Nẵng và Quảng Nam, đề án khơi thông sông Cổ Cò được duyệt giúp hình thành tuyến du lịch đường sông độc đáo nối cửa Hàn và Cửa Đại, đồng thời giải tỏa áp lực khu vực trung tâm và mở ra cơ hội kinh doanh, giao thương cho các nhà đầu tư có tầm nhìn xa.

Thêm vào đó, Cầu Ông Điền qua sông Cổ Cò (địa phận Quảng Nam) với quy chuẩn chịu tải lớn, lòng đường mở rộng 20m khi đi vào hoạt động cùng trục đường Nguyễn Chí Thanh hoàn thiện, sẽ tạo ra trục kết nối vàng từ trung tâm Phố Hội đến các dự án ven sông rất thuận lợi. Do vậy, không chỉ người dân với nhu cầu thực để ở mà giới đầu tư Hà Nội, Tp.HCM cũng đang quan tâm tìm cơ hội sở hữu các sản phẩm bất động sản giàu tiềm năng tại đây.

Nổi bật là dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara tại cửa ngõ phía Bắc Hội An. Nằm bên dòng sông Cổ Cò, một mặt giáp trục đường Lạc Long Quân nối liền Đà Nẵng - Hội An, cách bãi biển An Bàng chỉ 200 m, La Queenara không chỉ là khu đô thị hiện đại, giàu bản sắc, nơi đem lại cho cư dân cuộc sống thanh bình, mà còn là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, kinh doanh sầm uất - tài sản đầu tư bền vững mang tính di sản truyền đời nhờ giá trị pháp lý lâu dài.

Từ đây, chỉ mất 5 phút để di chuyển đến phố cổ Hội An và chỉ 25 phút để đến sân bay Đà Nẵng. La Queenara không chỉ kề sông, cận biển, giao thông thuận lợi, mà còn sở hữu diện tích rộng lớn đến 200 ha đã được UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch trong kế hoạch phát triển đô thị.

Tiên phong trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu trong khu vực, La Queenara đa dạng sản phẩm gồm shoptel, villas song lập, villas đơn lập… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của chủ đầu tư. Cùng với đó, ngân hàng cho vay lên đến 75%, ân hạn nợ gốc và miễn lãi tới khi nhận nhà giúp dự án trở thành tâm điểm, đón đầu làn sóng mới của thị trường địa ốc miền Trung trong năm 2021.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Peakhomes

Hotline: 1900 099 914

Website: www.laqueenara.vn

Đơn vị phân phối sản phẩm:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand)

Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam.